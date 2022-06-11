نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفربتشينو في المنزل على طريقة الكافيهات وأسرار نجاحه في المقال التالي

طريقة عمل الفربتشينو خطوة بخطوة نقدمها لكي من خلال مقالنا اليوم، من ألذ المشروبات التي يتم تقديمها في الكافيهات الكبرى والمطاعم الفخمة مشروب الفربتشينو المثلج، واليوم سوف تحصلين على كيفية إعداده بالمنزل بأكثر من طريقة وبنكهات متعددة. طريقة عمل الفربتشينو بالكراميل فيما يلي المكونات المضبوطة لإعداده بالمنزل وهي: نصف كوب من اللبن.

نصف كوب من الماء الساخن.

ملعقتان صغيرتان من القهوة.

ملعقة سكر أبيض أو يمكن الزيادة حسب الرغبة.

صوص كراميل جاهز.

مكعبات من الثلج.

كريمة مخفوقة للتزيين. طريقة تحضير المشروب المثلج بالمنزل يتم إحضار نصف كوب الماء الساخن ووضع القهوة بداخله و بواسطة أداة الخفق نقوم بضرب القهوة جيداً ثم نترك بداخل الثلاجة بعضاً من الوقت حتى يبرد تماماً.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله كلاً اللبن والسكر والقهوة والثلج ويتم خلطهم جيداً.

يتم سكب المشروب في كأس التقديم وتزينه بواسطة كريمة الخفق وصوص الكراميل. مكونات عمل الفربتشينو بصوص الشيكولاته المكونات لبن ساقع أو مثلج.

ظرف أو ملعقة من نسكافيه بلاك

معلقة كبيرة من السكر.

مكعبات من الثلج. لتحضير صوص الشيكولاته ملعقة من اللبن البودر.

ملعقة من الكاكاو خام.

معلقة من السكر.

معلقة من اللبن الساقع. خطوات تحضير مشروب الفربتشينو في البداية يتم خلط كلاً من السكر والنسكافيه البلاك مع كمية قليلة من اللبن الساقع، ويستمر الخلط حتى الحصول على قوام كريمي.

يتم تحضير صوص الشيكولاته من خلال خلط كلاً من السكر والكاكاو الخام وملعقة اللبن الساقع واللبن البودر ويستمر الضرب حتى الحصول على قوام الصوص المطلوب ويمكن زيادة اللبن في حالة الرغبة في تخفيفه.

يتم إحضار كأس التقديم وتوزيع صوص الشيكولاته على جوانبه بشكل جمالي وتوزيع كريمة النسكافية بشكل جيد أيضاً.

بواسطة مضرب النسكافية أو أي أداة للخفق يتم خفق اللبن بشكل جيد حتى نحصل على رغوة مكثفة.

نقوم بسكب اللبن المضرب داخل الكأس مع إضافة مكعبات الثلج. فإذا كنتِ أو كنت من المحبين لمشروبات الكراميل المثلجة التي يتم دفع مبالغ طائلة للحصول عليها والاستمتاع بمذاقها الشهي، ولكن منذ هذه اللحظة ودعي ذلك حيث تم التعرف على مكونات إعداده والطريقة الصحيحة لتحضيره. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفربتشينو في المنزل على طريقة الكافيهات وأسرار نجاحه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفربتشينو في المنزل على طريقة الكافيهات وأسرار نجاحه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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