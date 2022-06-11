يونانية أم تركية.. طريقة عمل لقمة القاضي الأصلية لعجينة مطاطية وقوام هش ومقرمش

لقمة القاضي هي من الحلويات الشرقية اللذيذة ولقد اشتهرت بالعديد من مصطلحات بحسب المكان الذي تقدم فيه، مثل زلابية وعوامة ولقيمات، ويمكن إعدادها في المنزل عن طريق مقدار من الدقيق المعجون بالماء وقليه في الزيت بدلا من شرائها خارج المنزل.

طريقة عمل لقمة القاضي

المكونات

كوبان دقيق أبيض.

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

ملعقة كبيرة من نشا (ملعقة طعام).

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملح.

رشة فانيليا.

زيت للقلى.

للتقديم

شربات.

سكر بودرة.

لعمل الشربات:

ثلاث أكواب من السكر.

كوب ونصف ماء.

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير لقمة القاضي

نحضر إناء متوسط ونضع فيها السكر والخميرة في الماء الدافئ، ونضيف إليهم ¼ كوب دقيق ونخلط المكونات جيدا.

ونضعها جانبا حتى تخمر لمدة 15 دقيقة.

في أناء آخر نضع باقي الدقيق مع رشه ملح ورشه الفانيليا وملعقة كبيرة من النشا.

نضع خليط الخميرة إلى المكونات السابقة ونقلب الخليط جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها لنحصل على عجينة مطاطية.

تغطية الإناء بالنايلون ونضعه في مكان دافئ حتى تختمر لمدة نصف ساعة.

نحضر مقلاة ونضع فيها زيت غزير على نار حتى يدفىء قليلا.

نبلل ملعقة صغيرة بالزيت.

تحريك أو ضبط العجينة بالملعقة ونضعها في الزيت.

ثم نقوم بقليها في الزيت لمدة 5 دقائق حتى نحصل على اللون الذهبي الفاتح.

عند إخراج لقمة القاضي من الزيت نضعها على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد بها.

غطس لقمة القاضي في الشربات البارد.

طريقة تحضير الشربات

نحضر وعاء واسع ونضع فيه السكر والماء على نار متوسطة.

نضيف ملعقة من عصير الليمون على الماء والسكر.

يمكن إعداد الشربات لمدة 8 دقائق على النار.

نضيف ملعقة الفانيليا الصغيرة إلى الشربات فهو يعطي له رائحة نفاذة.

تعد لقمة القاضي أو الزلابية مشهورة في عدد من الدول الأوروبية مثل اليونان وتركيا، ويمكن تزينها بأكثر من طريقة واكسابها طعما لذيذا، مثل التزين بالعسل والسكر المطحون أو النوتيلا التي تعطي مذاق شهي ولذيذ، فيمكن عمل لقمة القاضي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل تكلفة.