نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل بلح الشام المقرمش في البيت باسهل طريقة واروع طعم احلي من الجاهزة في المقال التالي

يعتبر بلح الشام من الحلويات الشرقية المحببة لدى الغالية العظمى من الناس، نظراً لمذاقه الشهي اللذيذ، وبالرغم من ذلك تشتكي ربات البيوت من عدم إجادتهن إعداده كما يتم تقديمه في المحلات والمطاعم، لذلك نقدم لكي سيدتي طريقة سهلة وبسيطة لعمل بلح الشام مع توضيح عدة تقنيات وحيل تجعله طري من الداخل ومقرمش من الخارج. مكونات تحضير بلح الشام المقرمش كوبان ونصف من الدقيق.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة. (تكون الزبدة في درجة حرارة الغرفة).

كوبان من الماء.

3 بيضات متوسطة الحجم، أو 4 بيضات صغيرة.

ملعقة كبيرة من السكر السنترافيش.

ربع ملعقة من الملح (يساع على نفش عجينة بلح الشام).

ملعقتين كبيرتين من دقيق السميد.

ملعق كبيرة من نشا الذرة. مكونات الشربات كوبان ونصف من السكر.

كوبان من الماء.

عصير نصف ليمونة.

باكيت من الفانيليا. طريقة تحضير بلح الشام المقرمش احضري وعاء كبير الحجم، قومي بإضافة السكر والنشا والماء في وعاء على النار، ودعيه حتى يصل لدرجة الغليان.

ثم قومي بإضافة الدقيق والنشا إلى الخليط، وقلبيه جيدا حتى تمتزج دميع المكونات معا، وتصبح عجينة متماسكة.

اتركي العجينة حتى تبرد وترتاح قليلاً، وبعدها أضيفي مقدار البيض، وقلبي الخليط جيدا بعد كل بيضة حتى تمتزج الكمية كلها مع عجينة بلح الشام، أو يمكنك وضع العجينة في المضرب الكهربائي.

ضعي العجينة في كيس حلواني (أكياس الحلويات)، وأن يكون القمع الراكب في نهاية الكيس على شكل نجمة، حتى تحصلي على الشكل التقليدي لبلح الشام.

ضعي زيت غزير على النار في طاسة، على درجة حرارة متوسطة، ثم ابدئي بتشكيل أصابع بلح الشام في الطاسة.

احرصي ألا يصل الزيت إلى درجة الغليان قبل وضع أصابع بلح الشام، حتى لا تحترق العجينة قبل أن تنضج.

اتركيها على النار حتى يصبح لونها ذهبياً، ثم ارفعيها من على النار.

ضع الأصابع الساخنة في الشربات البارد، وقلبيها جيداً حتى تتأكدي أنها تشربت تماماً بالشربات.

ثم قومي بعد ذلك برفع الأصابع في مصفاة، حتى تتصفى من كميى الشربات الزائدة، وبذلك يصبح بلح الشام جاهزاً للأكل. طريقة عمل الشربات في حلة على النار، ضعي مقدار السكر والماء.

قلبيهما جيداً حتى يصلا إلى درجة الغليان، ثم أضيفي مقدار عصير الليمون والفانيليا إلى الخليط، واتركيهم يغلو غلوةً واحدة، ثم ارفعي الشربات من على النار.

بلح الشام من أفضل الحلويات التي يتم تحضيرها في البيت وبمكونات بسيطة وسهلة يمكن تحضيره عمر شويل - جدة سر عمل بلح الشام المقرمش في البيت باسهل طريقة واروع طعم احلي من الجاهزة - ثقفني

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