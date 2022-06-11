نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض كالثلج.. ماسك لتبيض الوجه ولشده وإعطائه بريقا ووداعاً مشكلات البشرة مهما كان نوع بشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من الفتيات من الاسمرار خاصة في فصل الصيف نتيجة التعرض لأشعة الشمس الضارة خاصة في فصل الصيف، كما يعانون من التصبغات الناتجة عن استخدام بعض المواد الكيميائية الضارة أو الكلف الناتج عن الحمل لذلك يبحثون عن ماسك لتبيض الوجه ولشده واعطائه بريقا لأن استخدام المواد الكيميائية لم تعطي نتائج فعالة.

ماسك لتبيض الوجه ولشده واعطائه بريقا

يوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تقشير البشرة وشدها والتخلص من خلايا الجلد الميت وتجديد الخلايا وإعطائها النضارة والحيوية ومنها الآتي:

ماسك الليمون وماء الورد

يستخدم الليمون في تفتيح البشرة بشكل كبير لأن يعمل على تجديد خلايا الجلد، كما أن ماء الورد يعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها وشدها لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة واحدة من ماء الورد الطبيعي.

طريقة التطبيق

يتم إضافة ماء الورد على عصير الليمون وتقليبهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

يتم وضع الخليط على البشرة باستخدام قطعة قطنية صغيرة.

يترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة حتى يجف.

يغسل الوجه بالماء الفاتر ويكرر الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك الزبادي والكركم

تحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة، كما أن الكركم له قدرة فائقة على التفتيح لذلك يعمل هذا الماسك على التخلص من التصبغات والبقع الداكنة في البشرة.

المكونات

نصف كوب من الزبادي الطازج.

ملعقة صغيرة واحدة من مسحوق الكركم.

طريقة التطبيق

يتم إضافة الكركم إلى الزبادي وتقليبهم جيدًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

يتم توزيع الخليط على البشرة بالكامل مع التركيز على المناطق التي يوجد بها البقع الداكنة.

يترك الماسك لمدة ربع ساعة حتى يجف.

يغسل بالماء الفاتر، ويتم استخدامه مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

في نهاية مقال ماسك لتبيض الوجه ولشده واعطائه بريقا يوجد الكثير من المواد الطبيعية التي لها القدرة على التخلص من الاسمرار والتي تعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ لكن لا بد من الاستمرار على استخدامها مع متابعة قياس درجات البشرة.