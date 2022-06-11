أحلي تسالي في الصيف.. طريقة عمل الترمس الحلو بسهولة هيبقي أحلي من العربيات

يعتبر الترمس الحلو من أكثر الحبوب النباتية والتي يفضل تناولها فئة كبيرة من الناس، كما نجد أن الترمس الحلو يتمتع بالكثير من الفوائد والتي يستفاد منها الجسم بشكل كامل، لكننا نجد أن طرق عمل الترمس بالمنزل تفشل بصورة كبيرة، وبناء على ذلك سنقوم بتحويل ذلك الفشل إلى نجاح من خلال عرض طريقة عمل الترمس الحلو داخل هذا المقال بصورة تفصيلية.

طريقة عمل الترمس الحلو

يتم إعداد الترمس الحلو داخل المنزل عن طريق الالتزام الحرفي بكافة المقادير وخطوات التحضير الآتي ذكرها:

مقادير عمل الترمس

4 أكواب من الترمس.

ملعقتان كبيرتان من الكمون.

وملعقتان كبيرتان من الملح.

طريقة عمل الترمس السريع

تتمثل أولى خطوات التحضير بوضع أربع أكواب من الترمس داخل إناء عميق به كمية من الماء، وذلك لغسل الترمس جيدًا.

بعد ذلك ينقع الترمس جيدًا في الماء لفترة زمنية تصل إلى حوالي ليلة كاملة.

ثم بعد ذلك نقوم بتغيير الماء الخاصة بنقع الترمس، ونضع الترمس في مياه جديدة.

بعد ذلك تأتي خطوة رفع وعاء الماء والترمس على النار بدرجة حرارة متوسطة، حتى تمام غليان الترمس.

ثم يترك الترمس يغلي على النار لفترة زمنية تقدر بحوالي 5 دقائق.

بعد ذلك نقوم بترك الترمس جانبًا حتى يبرد تمامًا لمدة دقائق بسيطة.

ثم نقوم بغسل الترمس جيدًا بالماء، فيتم غسل الترمس حوالي مرتين على أقل تقدير بالماء.

بعد ذلك نقوم بنقع الترمس مرة أخرى بالماء لفترة زمنية تقدر بحوالي 7 ساعات.

ثم تأتي خطوة تصفية الترمس تمامًا من الماء المنقوع بها.

بعد ذلك نقوم بوضع ملعقتين من الكمون والملح إلى الترمس، فكمية البهارات وأنواعها التي توضع على الترمس ترتبط بالذوق الشخصي.

ثم يتم حفظ الترمس داخل الثلاجة، وذلك من خلال وضع كمية بسيطة من الماء عليه، حتى يتعرض إلى الجفاف، وبذلك يكون الترمس جاهزًا للتناول.

وبذلك نستطيع أن نقول وداعًا لفشل التوصل إلى مذاق الترمس الحلو داخل المنزل، وذلك بعد عرضنا المفصل لأسهل طريقة عمل الترمس الحلو، لكن يجب الاعتناء بكل خطوة قد ذكرناها داخل هذا المقال، حتى نتمكن من الوصول إلى مذاق الترمس الحلو الشهير دون مواجهة اي صعوبات.