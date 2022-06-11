نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو جايلك عريس.. خلطة سحرية لتبيض اليدين وتنعيمهما وتوريدهما لإطلالة راقية ومميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من الفتيات من اسمرار اليدين وذلك بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة خاصة في فصل الصيف لذلك يبحثون عن خلطة سحرية لتبيض اليدين في أسرع وقت ممكن خاصة الفتيات المقبلين على الخطبة أو الزواج، والمواد الكيميائية تسبب الكثير من الأضرار عند استخدامها بشكل مستمر لذلك يتم استخدام الخلطات الطبيعية.

خلطة سحرية لتبيض اليدين

يوجد الكثير من المواد الطبيعية التي لها فعالية كبيرة في تبييض اليدين ومنها الآتي:

عصير الليمون

يستخدم عصير الليمون في تفتيح الاسمرار وذلك لأنه يعمل على التخلص من الجلد الميت وإزالة الطبقة السمراء ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

عصير ليمونة واحدة.

طريقة التطبيق

يتم تطبيق عصير الليمون على الأيدي بالكامل ويترك مدة لا تقل عن 10 دقائق.

يتم فرك اليدين بالليمون وغسلها بالماء الفاتر.

يمكن الاستمرار على استخدام الليمون مرتين في الأسبوع وسوف تحصلين على نتائج مبهرة.

خلطة الزبادي والكركم

تحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة، كما أن الكركم يساعد على التفتيح أيضًا ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة واحدة من مسحوق الكركم.

طريقة التطبيق

يتم إضافة الكركم إلى الزبادي ويتم تقليبهم جيدًا.

ويتم وضع الخليط على اليدين لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يتم غسل اليدين بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

يتم استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

الخيار

يحتوي الخيار على فيتامين أ الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

ثمرة واحدة من الخيار.

طريقة التطبيق

يتم بشر الخيار بشرًا ناعمًا ووضعه على اليدين.

يترك مدة لا تقل عن نصف ساعة.

تغسل اليدين بالماء الفاتر.

يتم الاستمرار على استخدام الخيار يوميًا وسوف تجدين فرق كبير في التفتيح في فترة زمنية قصيرة.

في نهاية مقال خلطة سحرية لتبيض اليدين يوجد الكثير من المواد الطبيعية الاي لها تأثير كبير في تفتيح البشرة عدة درجات، وإضافة بعض المواد الطبيعية إلى بعضها يعطي نتائج فعالة لكن لابد من الاستمرار على الاستخدام وسوف يتم ملاحظة النتيجة.