هيبقى موجود طول السنة.. طريقة حفظ المشمش بالفريزر بسهولة وحافظي علية فرش على طول

مع اقتراب فصل الصيف، فنجد أن هناك بحث متواصل بخصوص طريقة حفظ المشمش بالفريزر داخل عمليات البحث من جانب الكثير من الناس، حيث يعتبر المشمش من أشهر وألذ الفواكه الصيفية، لكن يفشل معظم الناس في تخزين المشمش بالشكل الذي يحافظ على نضج المشمش، وهذا ما سنقوم بسرده داخل هذا المقال بصورة تفصيلية.

طريقة حفظ المشمش بالفريزر

إليكم الطريقة الصحيحة لحفظ وتخزين المشمش داخل الفريزر بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات:

مشمش.

ماء سكر.

عصير ليمون.

علب تخزين أو اكياس تخزين.

طريقة تجميد المشمش

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم ونضع بداخله كمية المشمش.

بعد ذلك نقوم بنقع المشمش جيدًا بواسطة استخدام الماء.

ثم من بعدها نقوم بوضع وعاء المشمش مع كمية من الماء المغلي على النار لفترة زمنية تقدر بحوالي 45 ثانية.

بعد ذلك تأتي خطوة وضع المشمش داخل مكعبات من الثلج.

ثم نقوم بإزالة القشرة الخاصة بالمشمش بالكامل، ومن ثم نقوم بإزالة بذور المشمش.

بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم ونضع به كمية من الماء، ومن ثم نقوم بإضافة كمية من الكسر داخل هذا الوعاء.

ثم نقوم بتقليب الماء والسكر جيدًا، حتى نتأكد من ذوبان السكر تمامًا في الماء.

بعد ذلك يتم وضع محلول الماء والسكر مع القليل من عصير الليمون على حبات المشمش الذي تم تقشيرها.

بينما فيجب أن يتم تغطية المشمش بالكامل بمحلول الماء والسكر.

بعد ذلك نقوم بوضع المشمش مع محلول الماء والسكر داخل علب التخزين أو أكياس الثلاجة.

ثم نقوم بوضع علب المشمش داخل الفريزر، ومن الممكن أن يتم استخدامه في أي وقت.

بعد ذلك عند استخراجه من الفريزر، فيجب أن يتم وضعه داخل الثلاجة لمدة تقدر بحوالي ليلة كاملة، حتى يتم الحفاظ على نضج المشمش بالشكل المطلوب.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول طريقة حفظ المشمش بالفريزر، فنجاح تفريز المشمش داخل الفريزر يعتمد بصورة كبيرة في الالتزام الحرفي بكافة المكونات وخطوات التحضير التي قمنا بسردها داخل هذا المقال، ومن الممكن ان يتم استخدام المشمش الذي تم تخزينه داخل الفريزر في أي وقت حتى وإن انتهى فصل الصيف، وهذا هو المطلوب.