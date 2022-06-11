نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخل معجزة ربانية: لتلميع البشرة ومحاربة التجاعيد وتحدي2022 في المقال التالي
نقدم لكم النشا والخل معجزة ربانية , حيث يعد هذا الماسك الرائع هو ماسك المناسبات أو الأعياد لأنه نتيجته فورية وسريعة، يعطي البشرة لامعه طبيعية وخرافية من أول مرة, ويعمل مع الاستعمال المتكرر علي محاربة التجاعيد المبكرة، ماسك النشا لكل فتاه تريد بشرة مشرقة ونضارة من غير مجهود أو وقت للحصول على نتائج مبهرة, ويعمل الماسك على تغذية البشرة مما يجعل البشرة ملساء وناعمة وحيوية لو عندك مناسبه أو فرحك أو بمناسبة العيد وتردين حاجة سريعة جدا وفعالة لتفتيح أو تلميع البشرة وتريدي نتائج فورية من المرة الأولى للحصول علي بشرة مثل بشرة ملكات الجمال في خلال مده زمانية قصيرة جدا ، نحن من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم النشا والخل معجزة ربانية الحل الرهيب للبشرة مع الماسك الخطير جدا ٢٠٢٢.
مكونات عمل النشا والخل معجزة ربانية لتلميع البشرة وتفتيحها بشكل مبهر
إليكم مكونات ماسك النشا مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل بخطوات سهلة للغاية وهي كالتالي:-
- ١ملعقة كبيرة من النشا.
- ١ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ٤ملاعق من الزبادي.
- عصير نصف ليمونة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف الأن علي طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية لكيفية الحصول علي نتائج مبهرة وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من الدقيق ونقلبهم جيدا.
- ثم نضع عليهم ٤ملاعق من الزبادي ونقلب حتى يصبح قوامها مثل الكريم.
- ثم نضع عليه عصير نصف ليمونة ونقلب جيدا حتي يصبح خليط كريمي جاهز للاستخدام.
طريقة الاستخدام
إليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم للحصول علي افضل نتائج بفضل الله هي كما يلي:-
- نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ لتخلص من أي زيوت أو كريمات ثم نضع الماسك علي الوجه والرقبة بطبقة رقيقة من الماسك.
- نترك الكريم علي البشرة لمدة عشرين دقيقة ثم نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لقفل المسامات.
- سوف تحصلي على نتائج مبهرة جدا من أول استعمال ممكن عمل هذا الماسك يوميا لا يضر نهائيا بالبشرة.
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