طريقة قلي السمك بالماء بدون نقطة زيت وسر التتبيلة الخطيرة بطعم احلي من الجاهز

طريقة قلي السمك بالماء بدون نقطة زيت، تبحث الأمهات عن طرق سهلة وبسيطة لتحضير الأطعمة بشكل صحي للحفاظ على صحة أفراد أسرتها، لأن الدهون المتواجدة في الأطعمة تسبب الإصابة بأمراض كثيرة، ومن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر المفيدة للجسم السمك، فيحتوي السمك على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم المفيد للجسم، لذلك تبحث ربات المنزل عن طريقة قلي السمك بالماء بدل من استخدام الزيت

طريقة قلي السمك بالماء بدون نقطة زيت وسر التتبيلة

كل ما عليك إحضار الكمية المناسبة من السمك وتنظيفة بالطريقة المعتادة، والتأكد من تنظيفة جيداً ووضعة في الملح والليمون للتأكد من نظافتة جيداً، ثم عليك تحضير الخلطة الخاصة بالسمك، عليك إحضار وعاء ووضع كمية كبيرة من الثوم المفروم والكزبرة والكمون والليمون وفلفل أسود وبهارات السمك، ثم قومي بتتبيل السمك بهذة الخلطة ثم قومي برص السمك في صينية الفرن، ثم قومي بتقطيع البصل والفلفل الرومي والطماطم والجزر علية، وقومي بوضع كمية بسيطة من الماء ثم ضعي على النار واتركي حتي ينضج، وعندما يتم نضج السمك عليك تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة فتح الشواية وتركة يأخذ لون ذهبي، ثم قومي بتقديم بالشكل الذي ترغبين فية، وسينال إعجاب جميع أفراد أسرتك بطعمة المميز، ويكون تم إعدادة بطريقة صحية دون زيت.

سر قلي السمك بالماء بدون نقطة زيت

طريقة قلي السمك بالماء من الطرق الجيدة التي تغنينا عن استخدام الزيوت للحفاظ على الجسم من الإصابة بأي مشاكل صحية، فكل ما عليك إحضار السمك وتنظيفة وفرم كمية من الثوم وإضافة الكزبرة والليمون والفلفل الأخضر والملح، نقوم بتحضير خلطة تتبيلة السمك نقوم بفتح السمك ووضع التتبيلة بداخلة تتغلغل فيه حتي يكتسب نكهه جميلة، ثم نقوم بإحضار كمية مناسبة من الدقيق، نقوم بوضع السمك في الدقيق حتي يغمرة جيداً، ثم نقوم بوضع مقلاة غير لاصقة على النار ونضع كمية بسيطة من الماء ونتركة يسخن، ثم نقوم بجعل النار متوسطة ونضع السمك به ونتركه حتي يأخذ لون من الجهتين، ونتركة على نار هادئة حتي ينضج بشكل تام، ويتم تحضيرة بشكل جيد حتي ينال إعجاب أسرتك، وستفضلين تحضيرة بشكل دائم بهذة الطريقة السهلة.