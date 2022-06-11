نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كريم جليسوليد الأحمر تعالي أعلمك أزاي تبقي زي القشطة ومنورة النتيجة ستبهرك في المقال التالي

يعتبر كريم جليسوليد من الكريمات القديمة، والتى لها شهرة واسعة فى عالم التجميل، والتى تتميز بالعبوة ذات اللون الأحمر، وتتعدد إستخدامات كريم جليسوليد فهو يساعد على ترطيب الوجه واليدين والكوعين والركبتين والقدمين للحماية من الجفاف والتشققات خاصة فى فصل الشتاء وأيام البرد القارس، ويدخل كريم جليسوليد مع بعض من المواد الطبيعية لتفتيح وتبييض الوجه مثل عصير الليمون وزيت اللوز وماء الورد وزيت الليمون وعصير الخيار والزبادي والحليب، ويستخدم كريم جليسوليد فى تبييض الجسم والبشرة ويساعد على التفتيح عشرة درجات، ويعمل أيضا على علاج الإكزيما والصدفية، ويعالج تجاعيد الوجه فيعمل على شد الوجه، ويعمل على تهدئة الإلتهابات والحساسية، ويعالج التهابات حروق الشمس. مكونات كريم جليسوليد لتفتيح الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من كريم جليسوليد

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من ماء الورد طريقة كريم جليسوليد فى البداية نقوم بغسل الوجه وتنظيفه بالماء ثم تجفيفه بمنشفة ناعمة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من كريم جليسوليد وأربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز وثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت الليمون وإثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار وإثنين ملعقة كبيرة الحجم من ماء الورد ثم نمزجهم مع بعضهم.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط وندلكه برفق حتى تمتص البشرة الكريك ونوزعه على الوجه ثم نتركه على البشرة لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء البارد

ونكرر هذه الوصفة ثلاث مرات فى الأسبوع ولمدة خمسة عشر يوما سوف يصبح الوجه فاتح.

وعند إستخدامها فى الأسبوع الثانى سوف نلاحظ بشرة أفتح بكثير من الأسبوع الأول بإستخدام وصفة كريم جليوسوليد الجميل والرائع. عمر شويل - جدة لو عندك كريم جليسوليد الأحمر تعالي أعلمك أزاي تبقي زي القشطة ومنورة النتيجة ستبهرك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك كريم جليسوليد الأحمر تعالي أعلمك أزاي تبقي زي القشطة ومنورة النتيجة ستبهرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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