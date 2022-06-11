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تتعدد طرق إزالة شعر الجسم، ولكن أفضل وسيلة للتخلص من الشعر هو الفازلين لأنه الوحيد الذى يعمل على إزالة الشعر من الجذور وبدن ألم، ويتميز بأنه صحي ولا يسبب أى ضرر أو أى أذى بعكس المنتجات الأخرى الضارة على سبيل المثال شفرات الحلاقة التى تزيل الشعر ولكن ليس من جذوره فهى تعمل على تقصيف الشعر، وتسبب فى ظهور الحبوب والبثور وتعمل على ظهور الشعر بسرعة خلال أيام قليلة وهذا يسبب لها الإزعاج، ومنهم من يذهب إلى مراكز التجميل لإزالة الشعر بالليزر فهذا يسبب الألم ولا يناسب الجلد الحساس لأنه سوف يسبب له الحساسية والإلتهابات، وهذا يكلف الكثير من الأموال فأفضل طريقة آمنه لإزالة الشعر هو خلطة الفازلين الطبيعية والصحية فتحضير هذه الخلطة فى المنزل بكل سهولة دون تكلفة. مكونات خلطة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم كمية مناسبة من الفازلين تناسب الشعر المراد إزالته

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة من معجون الأسنان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج صودا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت القرنفل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان طريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة الشعر أولا نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع كمية مناسبة من الفازلين وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا ومعجون الأسنان وإثنين ملعقة صغيرة الحجم البيكنج صودا وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم وثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الكركم وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت القرنفل وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

ثم نبدأ بوضع هذا الخليط على الأماكن المراد إزالة الشعر منها ثم نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بفرك الشعر جيدا ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر، وسوف نلاحظ أنه تم إزالة الشعر تماما بإستخدام خلطة الفازلين. عمر شويل - جدة وصفة الفازلين السحرية لإزالة شعر الوجه والجسم الزائد نهائياً بدون أي ألم - ثقفني

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