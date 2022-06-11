كأس واحد يوميا يحقق معجزة يجعلك كالحصان لعلاج التهاب المفاصل وهشاشة العظام العلاج الطبيعي المضمون

في هذه الفترة أصبح معظمنا يعاني من آلام في العظام، وبسبب كثرة شرب المشروبات الغازية انتشرت هشاشة العظام، وأكثر العلاجات الفعالة لهشاشة العظام هو استخدام الطرق الطبيعية، حيث تساعد في العلاج بطريقة سريعة ويتم الاستغناء عن استخدام الأدوية الطبية، حيث يوجد الكثير من المستحضرات الطبيعية ولكنها تأخذ وقت أطول قليلا في العلاج، ومن مقالنا سنتعرف على بعض الأعشاب التي تساعد في علاج هشاشة العظام، وكذلك سنعرف ماهي أسباب الإصابة بهشاشة العظام.

طرق علاج هشاشة العظام

أكل الميلاتونين

حيث يعمل الميلاتونين على المساعدة في تقوية وزيادة الخلايا العظمية.

حيث يعمل الميلاتونين على المساعدة في تقوية وزيادة الخلايا العظمية. الصويا

عند أكل الصويا أو شرب حليب الصويا يساعد في علاج هشاشة العظام.

عند أكل الصويا أو شرب حليب الصويا يساعد في علاج هشاشة العظام. تناول الخضروات

يوجد نسبة عالية من فيتامين ك في الخضروات التي تعمل على علاج العظام عند تناولها في الخضار.

يوجد نسبة عالية من فيتامين ك في الخضروات التي تعمل على علاج العظام عند تناولها في الخضار. مشتقات الألبان

يوجد في الألبان نسبة عالية من فيتامين د والكالسيوم مما يعود بفائدة كبيرة على العظام.

يوجد في الألبان نسبة عالية من فيتامين د والكالسيوم مما يعود بفائدة كبيرة على العظام. المغنيسيوم

يوجد في كثير من الأطعمة والخضروات الهامة جدا لعلاج العظام.

يوجد في كثير من الأطعمة والخضروات الهامة جدا لعلاج العظام. السمك

يحتوي السمك على نسبة كبيرة من الاوميجا ثري والذي يساعد في علاج الهشاشة بشكل كبير.

علامات تدل على بدء الإصابة بهشاشة العظام

يوجد علامات تدل على وجود خطر الإصابة بهشاشة العظام، لذلك عند الشعور بأي من هذه الأعراض يجب التوجه للطبيب: