نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات نحت الوجه بالمكياج اتعلمي الكونتور والهايلايت بإحترافيه للمبتدئين في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات نحت الوجه بالمكياج ، هل يمكنني تغيير حجم وشكل الوجه، وإبراز مفاتنه وجماله؟ الإجابة بكل بساطة نعم وبكل سهولة، لأن الآن أصبح متوفر منتجات تساعد في تغطية جميع عيوب البشرة، وتحديد شكل الوجه في خطوات بسيطة، ولكن من أجل أن تتم هذه المهمة كما يجب أن تكون، يجب معرفة خطوات نحت الوجه بالمكياج، وما هي الأساسيات التي يجب إتباعها عند التطبيق، للحصول على الإطلالة المناسبة، وحتى وإن كنت مبتدئة في تطبيق المكياج ستحصلين على إطلالة المحترفين من المرة الأولى.
خطوات نحت الوجه بالمكياج
من أجل الحصول على نتيجة رائعة، يجب تحديد شكل الوجه، ومعرفة ما هو أوسع جزء من الوجه، وما هو طول الذقن، وما هو طول الوجه الإجمالي، لأن هذه الثلاثة أمور تساعد في اختيار أفضل تقنية نحت الوجه بالمكياج.
امرًا آخر مهم يجب معرفته وهو ما هي أشكال الوجه، لأن كل شكل يحتاج لتطبيق نوعًا آخر لنحت الوجه بواسطة المكياج، لذا سنحرص على تعريفك بنوع الوجه:-
الوجه البيضاوي
طوله أطول بين عظمة الوجنتين، والجبهة ستكون أوسع من الذقن، والجبهة ستكون أوسع مساحة في الوجه، شكل الذقن مستديرة.
الوجه المستدير
طول الوجه وعرضه أيضًا متساويين بشكل تقريبي، وشكل كلًا من الخدين والذقن مستديرين.
الوجه المربع
عرض الذقن و الجبهة وعظام الوجنتين شكلهم متماثلين بشكل تقريبي، والخطوط أكثر حدة.
الوجه المثلث
الذقن اعرض جزء من الوجه، والجبهة أضيق مكان من منطقة الذقن.
الوجه القلب
الجبهة فيه عريضة، و الذقن مدببة.
الوجه الطويل
عرض الجبهة والذقن، وعظام الخد قريب من بعضها.
الوجه المستطيل
كلًا من الجبهة، الخدين، خط الفك متساويين.
الوجه الماسي
وجه بعظام وجنتين مرتفعتين، وأيضًا مدببتين.
بعد أن تعرفنا في السابق عما هي أنواع الوجه، الآن سنتعرف على خطوات نحت الوجه بالمكياج، والذي يحتاج لبعض الأدوات مثل:-
- كريم أساس، وكريم برونزي.
- يجب أن يكون لون المكياج المستخدم في التطبيق أفتح بدرجة واحدة ودرجة أغمق من لون البشرة الطبيعي.
أما عن خطوات نحت الوجه يجب أن تكون مناسبة لكل نوع من أنواع الوجه التي سبق و ذكرناها بالسابق، وتلك هي الأساسيات التي يجب إتباعها:-
- يتم تطبيق كريم الأساس باللون الغامق على طول خط الشعر.
- يجب الاستمرار في تطبيق كريم الأساس جوانب الأنف، وعلى طول خط الفك.
- بعدها طبقي الكريم بخط نزولي من منطقة الأذن وحتى الشفاه.
- احرصي على تطبيق كريم أساس باللون الفاتح أو استخدمي الهايلايتر على جسر الأنف وفي منطقة وسط الجبهة، وأيضًا على طول عظام الخد.
- ثم ابدئي بالتطبيق على قوس كيوبيد أو على منطقة الشفة العلوية.
- استخدمي فرشاة عريضة حتى تستطيعين مزج كريم الأساس والحصول على مظهر طبيعي.
- عند تطبيق أحمر الخدود احرصي على تطبيقها قبل عظام الخد بنقرة واحدة، واحرصي على عدم تطبيقه في الخد بالكامل، ويمكنك استخدام لون أحمر خدود وردي فاتح على عظام الوجنتين والتي ستجعلها قريبة من الأنف وستكون إطلالة رائعة.
- من الأمور المهمة التي يجب مراعاتها عند تطبيق خطوات نحت الوجه بالمكياج في خطوة أحمر الخدود السائل استخدام الاسفنجة، وتطبيقه في منطقة أعلى عظام الوجنتين مع الخروج قليلًا عن الوجه، وأفل نوعًا يمكن استخدامه هو أحمر الخدود من إن واي إكس بروفيشنال.
- قومي بنحت شكل عينيك، عن طريق تطبيق لون وردي باهت في المكان القريب من زاوية عينك، ثم ضعي لون وردي أغمق بالجزء الخارجي من العين، ثم امزجي اللونين معًا.
- إذا كنتِ تريدين تشكيل شكل أنفك، ضعي خطين رفيعين على جوانب الأنف، ثم قومي بتوزيعه بشكل جيد، واحرصي على استخدام بعض الألوان لأطراف الأنف كخطوة أخيرة.
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