نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابتسامة هوليوود هاتي ملعقة قرنفل وتعالي اقولك هتبييض أسنانك أزاي وهتزيل الجير والأصفرار نهائياً في المقال التالي
تعتبر مشكلة إصفرار الأسنان من المشاكل التي تجعل المرأة أو الفتاة تشعر بالإحراج أو بالخجل وخاصة عند التحدث مع الآخرين أو عند الإبتسامة، فهذه المشكلة تظهر بوضوح عند ترك الأسنان لفترة طويلة بدون تنظيف أو بدون غسلها بالفرشاة أو بمعجون الأسنان، وكذلك تكون بهذا اللون الغير مرغوب فيه بسبب كثرة التدخين أو كثرة تناول الشاي والقهوة وبعض المشروبات فعندما نتركها بدون تنظيف فقد يزداد الإصفرار، ومع مرور الوقت تتراكم على الأسنان طبقات من الجير فيكون هذا الجير باللون الأبيض أو باللون الأسود فهو يعطي للأسنان مظهر غير لائق ويجعل رائحة الأسنان كريهة، وغير كل هذا فأن الجير قد يتسبب في إلتواء الأسنان فقد نجد الكثير من الأشخاص يقومون بالذهاب إلى مراكز التجميل لإزالة الجير والإصفرار بإستخدام بعض الأجهزة، ولكن إستعمال هذه الأشياء ممكن أن يضر الأسنان لذلك من الطبيعي أن نستخدم وصفات طبيعية فهي الأفضل وأن إستعمال معجون الأسنان لا يمكن أن يزيل الإصفرار والجير الذي يوجد بين الأسنان.
مكونات وصفة القرنفل لتبييض الأسنان
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق القرنفل البودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من معجون الأسنان.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- فرشاة أسنان.
طريقة عمل وصفة القرنفل لتبييض الأسنان
- نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق القرنفل البودر ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من معجون الأسنان ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
وقومي بخلط جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ثم نقوم بوضع هذه الخلطة علي الأسنان بشرط أن يتم غسل الأسنان أولا.
- ونترك الخلطة علي الأسنان حوالي خمس دقائق فقط وبعد ذلك نحضر فرشاة الأسنان ويتم غسلها جيدا لعدة ثواني.
- ثم قومي بتنظيف الأسنان وإزالة الخلطة منها بإستخدام الماء البارد ولكي نحصل على النتيجة المطلوبة يمكننا أن نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم.
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