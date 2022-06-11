نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك ليمون كتير ومش عارفه تحافظي عليه تعالي أعرفي تخزنيه في الفريزر لمدة طويلة أزاي في المقال التالي

الليمون من الثمرات التى لا نستطيع الإستغناء عنها يوميا، ويتوفر الليمون طوال العام فى الأسواق، ولكن فى بعض الأحيان أسعاره تتفاوت وتصبح مرتفعه جدا مما يجعل الكثير من ربات البيوت يبحثن على طريقة لتخزين وحفظ الليمون فى الفريزر وتجعله متوفر لديها طول الوقت، والليمون من الثمار المفيدة جدا لصحة الإنسان فهو يحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين سى الذي يعمل تقوية ورفع الجهاز المناعي ، ويعتبر الليمون علاج قوى وسريع للعلاج من نزلات البرد والسعال والإنفلونزا، ويعتبر مضاد للإتهابات ويساعد فى عملية هضم الطعام لأنه يحتوي على الألياف ويعالج عسر الهضم والإمساك، ويحافظ على صحة القلب والشرايين كما أن لليمون فوائد جمالية فهو يعمل على التفتيح السريع والقوي للبشرة ويوحد لونها ويزيل الكلف والنمش والبقع الداكنة ويزيل الهالات السوداء والإنتفاخ حول العينين، ويستخدم الليمون كمكون أساسي لبعض أنواع الطعام مثل السلطات والتتبيلات والأسماك، ويمكن إضافة الليمون فى عمل الحلويات مثل الكيك لتزيل رائحة البيض، ويضاف أيضا لعمل الشربات المقطر، والفول المدمس والتونة. مكونات تخزين الليمون فى فريزر الثلاجة كمية مناسبةمن الليمون الطازج المراد تخزينه

رول أكياس من البلاستيك

كمية من الماء طريقة تخزين الليمون فى الفريزر فى البداية وأهم شئ نقوم بإختيار الليمون الطازج الصلب والخالى من أى عيوب.

وبعد ذلك نقوم بغسل الليمون جيدا بالماء لإزالة أي أتربة أو أي شوائب، وبعد ذلك نقوم بتجفيفه جيدا من الماء، وحتى يصبح جافا.

وبعد ذلك نقوم بلف كل حبة ليمون فى رول من البلاستيك ثم نقوم بوضعه فى فريزر الثلاجة ولمدة أسابيع.

وتوجد طريقة أخرى بعد غسل الليمون وتجفيفيه يمكن وضع الليمون فى أكياس التخزين بشرط أن نفرع كل الهواء الموجود بالكيس ثم نقوم بغلق الكيس جيدا ثم نحفظه فى فريزر الثلاجة وهذه الطريقة يمكن حفظه لمدة شهر أو شهرين.

وتوجد طريقة أخرى بعد غسل الليمون وتجفيفيه يمكن وضع الليمون فى أكياس التخزين بشرط أن نفرع كل الهواء الموجود بالكيس ثم نقوم بغلق الكيس جيدا ثم نحفظه فى فريزر الثلاجة وهذه الطريقة يمكن حفظه لمدة شهر أو شهرين. ويمكن حفظ الليمون عن طريق وضعه فى برطمان ثم نقوم بملئ البرطمان بالماء لأن الماء يحافظ على الليمون طازج ثم نحفظه فى الثلاجة، ويمكن حفظ الليمون فى ورق أبيض ونضعه فى علب مناسبة ثم نحفظه فى الثلاجة وسيظل الليمون طازج لمدة شهر لحين إستخدامه. عمر شويل - جدة عندك ليمون كتير ومش عارفه تحافظي عليه تعالي أعرفي تخزنيه في الفريزر لمدة طويلة أزاي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عندك ليمون كتير ومش عارفه تحافظي عليه تعالي أعرفي تخزنيه في الفريزر لمدة طويلة أزاي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.