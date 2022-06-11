بقوام مظبوط أعملي الطحينة البيضاء الخام بالسمسم بمقادير غير مكلفة وبطريقة المصانع وتحدي

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مع غلاء وإرتفاع الأسعار تقوم ربة المنزل بعمل الطحينة فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل مطبخ لتقديمها لأفراد أسرتها بطريقة مضمونة وصحية وبجودة عالية، وعند تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، والطحينة هى عبارة عن خليط ممزوج مع بعض العناصر مثل السمسم والدقيق وزيت الزيتون والملح ولبن البودرة، وتعتبر الطحينة من الإضافات التى يتم وضعها على المائدة فى وجبة الغذاء أو فى وجبة العشاء لفتح الشهية فتوجد سلطة الطحينة دائما بجوار المشويات والمقليات والكبدة والسمك فيوجد العديد من الناس يفضلون إضافة الطحينة إلى طبق المش أو العسل الأسود أو التونة أو الفول المدمس، وتقدم دائما المطاعم طبق سلطة الطحينة بجانب الأكلات وتدخل الطحينة فى عمل الحلويات ومن أهم هذه الحلوى هى الحلاوة الطحينية التى يقبل عليها جميع الناس. مكونات عمل الطحينة الخام نصف كوب كبير الحجم من السمسم

نصف كوب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

ربع كوب كبير الحجم من زيت الزيتون

برطمان طريقة عمل الطحينة الخام فى البداية نقوم بتنقية السمسم جيدا من أي شوائب ويفضل أن نختار السمسم الأبيض ثم نضعه فى وعاء ثم نرفعه على نار هادئة جدا حتى يتحمص وينتج صوت، ونتركه مع التقليب المستمر حتى يصبح لونه ذهبي وليس غامق، وحتى لا تصبح الطحينة داكنة اللون.

ثم نترك وعاء السمسم جانبا حتى يبرد قليلا ثم نقوم بوضعه فى الكبة ثم نخلطه حتى يصبح ناعم جدا مثل حبات الرمل.

ونستمر فى الخلط حتى يصبح مثل العجين بفعل الزيت الموجود داخل السمسم الذي هو يساعد على تحوله.

وبعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض المنخول وربع كوب كبير الحجم من زيت الزيتون وثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونستمر فى الخلط حتى تصبح الطحينة الخام لها قوام ثقيل ومتماسك.

وبعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض المنخول وربع كوب كبير الحجم من زيت الزيتون وثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونستمر فى الخلط حتى تصبح الطحينة الخام لها قوام ثقيل ومتماسك. وبعد ذلك نقوم بوضع الطحينة الخام فى برطمان من الزجاج أو البلاستيك حتى تصبح جاهزة للإستخدام. عمر شويل - جدة بقوام مظبوط أعملي الطحينة البيضاء الخام بالسمسم بمقادير غير مكلفة وبطريقة المصانع وتحدي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقوام مظبوط أعملي الطحينة البيضاء الخام بالسمسم بمقادير غير مكلفة وبطريقة المصانع وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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