نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي النشا مع القرنفل 15 دقيقة لبشرتك تبييض فوري وستبدين أصغر سناً زي ملكات الجمال في المقال التالي
نجد الكثير من الخلطات الطبيعية والتي يمكن أن نستخدمها لتبييض الوجه ولكن توجد خلطات لا تناسب أنواع معينة من البشرة، فالخلطة التي نقدمها إليكي سيدتي في هذا المقال قد تكون مناسبة لأي نوع من أنواع البشرة سواء كانت البشرة جافة أو حساسة أو دهنية وغيرها، وهذه الخلطة تعمل على تفتيح البشرة وعلاجها من عدة مشاكل وهي خلطة النشا والقرنفل فهذه المكونات تساعد على معالجة مشكلات كثيرة تتعلق بالبشرة، فقد تعمل على تنعيم وترطيب الوجه والقضاء على الهالات السوداء والرؤوس السوداء وكذلك يمكن من خلال هذه الخلطة أن نتخلص من المسام الواسعة، وأيضا تساعد على شد البشرة وإزالة الخطوط الرفيعة التي تظهر مع مرور التقدم في العمر وغير ذلك العديد، فيمكن تجهيز خلطة النشا والقرنفل بكل سهولة حيث أن مكوناتها بسيطة وموجودة في أي مطبخ وهي تكون غير مكلفة، ويمكننا أن نستعمل هذه الخلطة لتبييض الجسم وجميع المناطق الداكنة وعلى الرغم من توافر أنواع كثيرة من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة، إلا أن خلطة النشا والقرنفل لها دور كبير على تبييض الوجه والجسم.
مكونات خلطة النشا والقرنفل لتبييض الوجه
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القرنفل المطحون.
- ملعقتان صغيرتان من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
طريقة عمل خلطة النشا والقرنفل لتبييض الوجه
- نحضر إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق القرنفل البودر.
- ثم يتم إضافة ملعقتان صغيرتان من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض وقومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- وبعد ذلك يتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها لنحصل على مزيج متجانس وناعم ونقوم بوضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا.
- ثم يتم إزالة هذه الخلطة بالتدليك على البشرة وبعد مرور هذا الوقت يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد ومن الأفضل أن نكرر خلطة النشا والقرنفل مرة واحدة في الإسبوع.
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