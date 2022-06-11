عصير المغنيسيوم والزنك والأوميغا 3 يكافح التوتر والأرق يغنيك عن شراء المكملات الغذائية وللنوم العميق

المغنيسيوم من المعادن الهامة جدا للجسم والذي يعد من المكملات الغذائية التي يمكن تعويضها من خلال مجموعة من العقاقير أو أطعمة طبيعية محددة تقوم بزيادة النسبة، لذلك نساعدكم من خلال المقال التالي بوصفة سهلة وبسيطة لزيادة هي النسبة من المعدن، وأيضا بالحصول على قائمة من الاطعمة الغنية بالماغنسيوم المفيد لصحة الجسم والعضلات.

طريقة عمل عصير المغنسيوم

المكونات

بذور القرع.

السمسم.

موزة واحدة.

تمر.

بضع حبات من اللوز.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي نضع المكونات لخلطها جيدًا.

في المطحنة الكهربائية نضع باقي المكونات.

اضافة الخليط الأول على الآخر.

خلطهم حتى التجانس.

التأكد من تمام تجانس الخليط.

من الممكن أن نقوم بتحليله بالسكر أو العسل.

أعراض نقص المغنسيوم

هناك بعض الانذارات التي يقدمها الجسم للاعلان عن نقص المغنسيوم، وهذه العلامات يمكننا حصرها في الآتي:

في حالة وجود الإصابة بالربو.

وفي حال ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم

كما أنه في حالة الإصابة بتشنج العضلات.

حدوث نوبات تشنج.

ملاحظة أمراض نفسية.

حدوث تقلصات في المعدة أثناء الدورة الشهرية.

أو في حالة وجود اضطرابات في نبضات القلب، أما بطء او تسارع.

الإصابة بهشاشة العظام.

زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

الاصابة بالامساك والاسهال.

الشعور بالإرهاق والضعف العام.

ارتفاع ضغط الدم او انخفاضه.

الإصابة بعسر الهضم.

زيادة خطر اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

زيادة فرص الإصابة بسرطان القولون.

الشعور بالقلق والتوتردائمًا.

سماع طنين في الأذن.

مصادر الحصول على معدن المغنسيوم

حيث أنه توجد هناك مجموعة من الأطعمة والمكونات الطبيعية التي تساعد عند تناولها في رفع نسبة المغنيسيوم في الجسم، وهذه المكونات هي: