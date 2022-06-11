كيف افاجئ زوجي بالحمل بطرق رومانسية جميلة اعرفيها بالتفاصيل

كيف افاجئ زوجي بالحمل الحمل حدث يغير حياة كلًا من المرأة والرجل، فرحة يتم اقتسامها بينهما، وللأمهات التي تخطو أولى خطواتها في الأمومة، تحب أن تبدأ تلك البداية بمغامرة سعيدة، حتى تمتلئ الذكرى الأولى لهما مليئة بالحماس بدون شك، لذا تفكر دومًا كيف افاجئ زوجي بالحمل، كيف أشارك هذا الحدث معه، وأجعل تلك اللحظة خالدة بطريقة إبداعية؟

لا تفكري سيدتي كثيرًا وتابعي معنا السطور القليلة القادمة، وتعرفي معنا على الطرق التي يمكنك منها مفاجأة زوجك بالحمل، والأهم أننا سنجيب على السؤال الأكثر شعبية لدى جميع النساء، متى يجب أن أقول أنني حامل؟

كيف افاجئ زوجي بالحمل

بعد أن علمت أنك حامل، بالطبع قد ترغبين في مشاركة هذه الفرحة مع زوجك، عائلتك، أصدقائك المقربين على الفور، بالطبع إعطاء هذا الخبر السار لزوجك، وإخباره أنه سيكون أبًا أمرًا مهمًا، ولكن لا انتظري قليلًا وهدئي من حماسك، وانتظري حتى تعلمين معنا كيف تفاجئين زوجك بالحمل.

ولكن يجب علينا إخبارك أنه يمكنك إخبار زوجك، وأهل زوجك وعائلتك، ولكن لا تحاولين أن تخبري عدد أكثر من الأشخاص إلا بعد مرور الثلاثة أشهر الأولى للاستبعاد خطر الإجهاض، والآن سنتعرف سويًا على طرق إعلان الحمل:-

الطريقة الأولى

قومي بدعوة زوجك لتناول العشاء خارج المنزل، أو حتى بداخل المنزل إذا كنت لن تستطيعين القيام بذلك الأمر لضيق الوقت، ولكن احرص على أن يكون على ضوء الشموع، وتحضير الأكلات التي يحبها.

والفكرة هنا أنك ستقومين بارتداء ملابس مكتوب عليها أنا حامل، أو أنا ماما، وأثناء تناول الطعام قومي بخلع الجاكيت لتظهر الكتابة ويفاجئ بالمكتوب ليعلم أنك حامل.

ويمكنك شراء أيً من مستلزمات الأطفال مثل زجاجة الرضاعة، واعطاها الزوج أثناء العشاء.

أو طبع صورة مع اختبار الحمل ووضعها في وعاء مغلق على السفرة ثم تطلبين من الزوج فتحه، ليشاهد أنتِ في الصورة.

وفكرة أخرى يمكن تنفيذها أيضًا أثناء تناول العشاء، وهي عن طريق وضع طبق ثالث، وعندما يسألك زوجك لمن هذا الطبق، قولي له للضيف الذي سيأتي بعد 9 أشهر.

الطريقة الثانية