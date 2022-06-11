نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تخجلي بعد الآن بوصفة تفتيح وتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع الداكنة من أول مرة في المقال التالي

تبحث العديد من الفتيات عن بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح الركبة والأكواع لأن هذه المناطق من اكثر مناطق الجسم التي تبدو بلون مختلف عن بقية الجسم، ويعتقد الكثير من الفتيات أن لا توجد هناك طريقة لتفتيح هذه المناطق إلا الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الدلكات أو الأجهزة التي يتم عملها بأسعار غالية التكلفة، وتعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات التي تساعد على تفتيح الركبة والأكواع وجعلها بيضاء مثل الحليب، وتتعدد الوصفات المستخدمة في تفتيح هذه المناطق ومنها وصفة البيكنج صودا مع عصير الليمون. مكونات عمل وصفة لتفتيح الركبة والأكواع خمسة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد. طريقة عمل وصفة لتفتيح الركبة والأكواع أحضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا مع خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وإضافة ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

عليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما وتتمكنين من الحصول على قوام متجانس وكريمي.

بعد ذلك عليكي بتنظيف منطقة الركبة والأكواع من أي متسخات متعلقة بها.

وعند التأكد من النظافة الجيدة لهذه المناطق عليكي بوضع تلك الوصفة السحرية التي قومنا بتحضيرها وقومي بوضعها على هذه المناطق وعليكي بفرك الركبة والأكواع في هذه المناطق حتى تصبح نظيفة تماما والتأكد من التخلص من القشور والجلد الميت نهائيا.

وعند التأكد من النظافة الجيدة لهذه المناطق عليكي بوضع تلك الوصفة السحرية التي قومنا بتحضيرها وقومي بوضعها على هذه المناطق وعليكي بفرك الركبة والأكواع في هذه المناطق حتى تصبح نظيفة تماما والتأكد من التخلص من القشور والجلد الميت نهائيا. بعد ذلك عليكي بترك تلك الوصفة على الركبة والأكواع لمدة ساعة واحدة ونصف.

بعد مرور ذلك الوقت عليكي بغسل الركبة والأكواع بالماء البارد وعند غسلها جيدا عليكي بإستخدام زيت جوز الهند كنوع من أنواع المرطبات.

كرري إستخدام تلك الوصفة الجبارة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم من بداية هذا الإستخدام سوف تحصلين على نتائج جبارة ومبهرة تجعلكي تظهرين بشكل رائع وتجعلكي تودعين العلامات التي تسبب لكي الإحراج. عمر شويل - جدة لن تخجلي بعد الآن بوصفة تفتيح وتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع الداكنة من أول مرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تخجلي بعد الآن بوصفة تفتيح وتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع الداكنة من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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