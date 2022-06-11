دلعي اولادك بالصيف واعملي ايس كريم بجميع النكهات في البيت

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الأيس كريم هو الراعي الرسمي لفصل الصيف فهو يحبه الكبار والصغار وتناوله يمنح الشخص الشعور بالسعادة والإنتعاش وتفضل كل أم أن تقوم بتحضير الأيس كريم في المنزل لأسرتها لكي تضمن نظافته وسلامة مكوناته. مكونات تحضير الأيس كريم في المنزل: كوب من كريم الشانتيه الخام.

2 كوب ونصف من اللبن المثلج.

5 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

2 كوب من الزبادي.

عصير فاكهة أو جوز الهند أو نسكافيه. طريقة تحضير الأيس كريم في المنزل: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الكريم شانتيه واللبن المثلج والسكر. نقوم بخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بإضافة الزبادي ونستمر بالخفق جيدا ثم نقوم بإضافة الطعم الذي ترغبين فيه. يمكن إضافة عصير فواكه بدون ماء أو نضيف النسكافيه أو جوز الهند ونمزج جيدا. نقوم بإضافة الأيس كريم في علب بلاستيكية ثم نضعها في الفريزر لمدة 24 ساعة ثم يقدم. مقادير تحضير الأيس كريم: 2 كوب كبير من الزبادي المثلج.

نصف كوب من جيلي الفراولة.

نصف كوب من الكريم شانتيه.

نصف كوب من القشطة. طريقة تحضير الأيس كريم: في وعاء عميق نضيف الزبادي وجيلي الفراولة والكريم شانتيه. ثم نضيف إليهم القشطة ونقوم بخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي. نستمر بالخفق الجيد حتى نحصل على قوام كريمي ثم نضع الأيس كريم في قوالب ونقوم بوضعها في الفريزر لمدة خمس ساعات وتقدم. مكونات تحضير الأيس كريم بالحليب المكثف: 2 كوب كبير من كريمة الخفق.

2 كوب إلا ربع من الحليب المكثف المحلى.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

حبات من الفراولة المهروسة.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة تحضير الأيس كريم بالحليب المكثف: في وعاء عميق نقوم بإضافة كريمة الخفق ونقوم بخفقها جيدا بإستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام سميك. نقوم بإضافة الحليب المكثف المحلى مع الإستمرار في الخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي. نقوم بتقسيم الخليط إلى ثلاث أجزاء نضيف على أول جزء الكاكاو الخام ونخلطهم جيدا. ثم نضيف الفراولة المهروسة على الجزء الثاني ونخلطهم جيدا. بعد ذلك نضيف عصير الليمون على الجزء الثالث ونقوم بمزجهم جيدا. نضع الأيس كريم في قوالب ونضعها في الفريزر حتى يتجمد ويقدم. مكونات عمل بسكويت الأيس كريم: كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من السكر الأبيض.

50 جرام من الزبدة المذابة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من الماء. طريقة عمل بسكويت الأيس كريم: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق والسكر والفانيليا والزبدة. ثم نضيف إليهم الماء ونقوم بمزجهم جيدا بالمضرب اليدوي. عمر شويل - جدة دلعي اولادك بالصيف واعملي ايس كريم بجميع النكهات في البيت - ثقفني

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