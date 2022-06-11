طريقة عمل مربي المشمش بقوام مضبوط وطعم أحلى من الجاهزة وتحدي

المربي هي نوع من الحلوى اللذيذة التي يتم صناعتها من الفواكه المميزة مثل الفراولة والتين والمشمش والكثير من الأنواع الأخرى المحبوبة، ويتم تناولها عادتًا بجانب وجبة الإفطار في ساندوتشات أو يمكن استخدامها في عمل بعض الحلويات المختلفة، والان سوف نعرض لكم طريقة عمل مربى المشمش اللذيذة في المنزل بمكونات بسيطة وبدون اي مجهود تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل مربى المشمش في المنزل

مع بداية ظهور المشمش في الأسواق ترغب الكثير من ربات المنزل باستخدامه في عمل المربى اللذيذة وذلك بهدف توفير الكثير من المال، وايضًا للاستفادة من فوائد المشمش المعروفة، وطريقة التحضير تنم بخطوات بسيطة وهي كالآتي:

المكونات:

كيلو من المشمش.

كوبين من السكر.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

يتم غسل حبات المشمش وتفصيصها وإزالة النوى منها، وغسل الحبات من الداخل أيضًا.

احضري وعاء كبير مناسب للكمية.

قطعي المشمش قطع صغيرة جدًا.

أضيفي إليه السكر في هذا الوعاء، وإضافة السكر حسب الرغبة فيمكن وضع كوب واحد أو كوبين حسب الطعم المرغوب فيه.

يترك الوعاء داخل الثلاجة لمدة يوم كامل وسوف تلاحظين خروج كمية من المياه بشكل طبيعي، لذلك لا يمكن إضافة أي مياه إلى المربى.

يتم إحضار إناء مناسب واصفة فيه الخليط مابين المشمش والسكر.

ترفع المكونات على النار، ولابد أن تكون النار عالية في البداية حتى الغليان أول مرة.

قلبي المكونات بشكل مستمر حتى ينضج المشمش ويبدأ أن يصبح طري.

اهرسي المشمش وهو على النار بشوكة جيدًا، ثم احضري النار تمامًا.

أزيلي أي رغوة على الوجه، واستمري في التقليب من وقت لآخر.

يتم إضافة عصير الليمون إليها وتقليب المكونات جميعها مع بعض حتى تتجانس وتترك مرة أخرى على نار هادئة.

لابد من اختبار قوام المربى من وقت إلى آخر حتى الحصول على القوام المتماسك المربى والتخلص من كل المياه الزائدة بها.

هكذا قد أصبحت المربى جاهزة يتم رفع الإناء من على النار، و تترك المربى حتى تبرد تمامًا والآن يمكنك تعبئتها.

يفضل وضع المربى في برطمان من الزجاج وتوضع في الثلاجة لحين الرغبة في تناولها وسوف تنال اعجاب الجميع.

فوائد مربي المشمش