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الكريب ،تبحث كل ربة منزل على الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها في دقائق وفي نفس الوقت تكون شهية ولذيذة، فأن كنتي ترغبين في ذلك فالكريب هو أفضل وصفة يمكنك تحضيرها في 10 دقائق فقط بالحشو المناسب لكي، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لتحضير الكريب بسهولة في المنزل. مكونات الكريب كوب حليب بارد

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

نصف ملعقة صغيرة خل أبيض

ملعقة صغيرة سكر أبيض

كوب إلا ربع دقيق

رشة ملح

بيضة مكونات الحشو فلفل أخضر

زيتون

طماطم

مشكل جبن

قطع دجاج مقلية

كاتشب

مايونيز

بطاطس مقلية طريقة عمل الكريب قومي بإحضار الخلاط وضعي به كوب من الحليب البارد، 3 ملاعق كبيرة من أي نوع زيت نباتي، نصف ملعقة صغيرة خل أبيض.

ثم قومي بإضافة ملعقة صغيرة من السكر الأبيض، وكوب إلا ربع من الدقيق متعدد الاستعمالات، رشة من الملح، وبيضة بدرجة حرارة الغرفة.

قومي بتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة واستمري في الخلط حتى تحصلي على قوام سميك ومناسب.

أحضري طاسة غير قابلة للالتصاق، وقومي بدهنها بملعقة صغيرة من الزيت، ولاحظى توزيعها جيدًا.

ثم قومي بوضع كمية مناسبة من عجينة الكريب، بحيث تكون مناسبة لحجم الطاسة، ثم وزعي العجينة بالتساوي بحيث يكون سمكها رقيق.

اتركي العجينة لمدة دقيقة، ثم قومي بقلبها على الجانب الثاني، ثم ارفعي الكريب من على النار، وكرري تلك الخطوات حتى تنتهي من تحضير الكريب كله.

ضعي الكريب ما بين قطعتين من القماش حتى يبرد ويبقى طري، ثم قومي بتحضير الحشو المناسب على حسب رغبتك. طريقة تحضير الحشو قومي بتطبيق عجين الكريب إلى نصفين متساويين

ثم قومي بمسح العجين بملعقة من المايونيز وملعقة من الكاتشب

ثم قومي بإضافة الجين المتوفرة لديكي.

بعد ذلك قومي بإضافة قطع من الخضروات المقطعة من طماطم وفلفل وزيتون، ثم ضعي قطع الدجاج المقلية.

قومي بإغلاق طرفي الكريب على شكل أسطواني، ثم قومي بوضعها مرة أخرى بداخل الطاسة، واتركيها حتى تذوب الجبنة ويصبح الكريب مقرمش قليلاً.

قومي بتقديم الكريب ساخنًا بجانب البطاطس المقلية. عمر شويل - جدة اسهل طريقه لتحضير الكريب فى البيت فى عشر دقائق بس - ثقفني

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