وصفة جبارة لتبييض وتفتيح الركب والاكواع ضعيها قبل النوم علي السواد تصبح بيضاء زي القشطة في الصباح

مشكلة اسمرار منطقة الركب والأكواع من أكثر المشاكل المزعجة لدى النساء، ويشعرون الحرج الكبير حيال تلك المشكلة لذا سنوفر اليوم وصفة جبارة لتبييض وتقشير الركب والأكواع خلال وقت قصير جداً، وبعدها ودعي الأسمرار في تلك المنطقة للأبد، حيث تعد هذه المنطقة أكثر عرضه للسواد نظراً لسوء تنظيفها المستمر والعناية بها، فهي تحتاج إلى اهتمام من نزع خاص عكس باقي الأماكن حتى يصبح لونها متلائم مع باقي لون الجسم، ووصفة التبيض الخاصة بهم غير مكلفة على الإطلاق ويمكن تحضيرها بالمنزل بدلاً من الاستعانة بكريمات التفتيح باهظة الثمن بالصيدليات، لذا تابعي قراءة المقال وستحصلين على وصفة معجزة للتخلص من الإسمرار.

وصفة معجزة لتبيض وتقشير الركب والأكواع

مناطق الركب والأكواع تحتاج لوصفات معينة ليتم تفتيحها، حيث أن طبقات الجلد في هذه المنطقة مختلف عن باقي طبقات الجلد المتواجدة بالجسم، لذا تحتاج ماسكات تبيض وتقشير من نوع خاص، ووصفة اليوم أثبتت التجارب الفعلية وقدرتها على تحقيق المطلوب وهو البياض في أقل وقت ممكن، ولكن دعونا نتعرف على مكوناتها في البداية:

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

كوب واحد من الماء.

قطعة قماش.

طريقة تحضير وصفة تفتيح الركب والأكواع وكيفية استخدامها

عليكي خلط المكوّنات السابق ذكرها مع بعضها البعض حتى الحصول على خليط متجانس.

باستخدام قطعة من القماش يتم وضع كمية من الخليط السابق تحضيره عليها ثم وضعها على الركب أو ربطها حول الكوع.

يتم ترك الخليط لمدة ساعتين وفي حال جفاف قطعة القماش من الممكن استبدالها.

نقوم بغسل المنطقة جبداً بالماء ووضع كريم مرطب عليها.

كرري الخطوات السابقة مع الوصفة يوم بعد يوم للحصول على نتائج مرضية في التفتيح.

وصفة الليمون وزيت الزيتون للتفتيح والتقشير

المكونات:

½ ملعقة من السكر.

½ ملعقة من الملح الخشن.

½ ليمونة.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير: