ماسك النشا والأرز أقوى كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن

ماسك النشا والأرز ، هو من أقوى الماسكات الطبيعية التي تستخدم لفرد الشعر الخشن والمجعد، تظهر نتيجته من أول استخدام يجعل الشعر كالحرير، وهو ماسك طبيعي خالي من أي من مواد كيميائية قد تتلف الشعر أو تسبب له أي نوع من الأذى، فهو كنز رباني يتم تحضيره بالمنزل وبديل للعديد من الكريمات غالية الثمن التي تستخدم لفرد الشعر وقد تتسبب في العديد من المشاكل التي تؤدي إلي تقصف الشعر، حيث يعد النشا والأرز من أفضل المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها لفرد الشعر وهما من المكونات التي يتم استخدامها بكثرة في طرق العناية بالشعر والبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل ماسك النشا والأرز الماسك السحري لفرد الشعر من أول استخدام.

مكونات عمل ماسك النشا والأرز لفرد الشعر

يتكون الماسك من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

4 ملاعق كبيرة من الأرز.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تحضير ماسك النشا والأرز لفرد الشعر من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء قابل للطهي نضيف الأرز ثم نضيف إليه 2 كوب من الماء ونمزج المكونات. ثم يضاف الوعاء على نار متوسطة ويترك حتي يغلي وينضج الأرز تماماً ثم يرفع من النار ويترك حتي يبرد. يوضع الأرز في وعاء الخلاط، ثم نقوم بطحنه جيداً حتي يصبح الخليط ناعم جدًا. نقوم بتصفية الخليط باستخدام شاش نظيف، حتي نتخلص من وجود بقايا الأرز. ثم نضع الخليط المصفى في وعاء ثم نقوم بإذابة ملعقة كبيرة من النشا في نصف كوب من الماء ونمزج المكونات جيدًا حتي يذوب النشا. ثم نضيف مزيج النشا والماء إلي خليط الأرز ونقلب المكونات حتي تتجانس. بعد ذلك نضع الخليط على نار هادئة لمدة دقيقة مع التقليب المستمر حتي نحصل على قوام كريمي. يسكب الخليط في إناء ويترك حتي يبرد قليلاً، ثم نضيف إليه ملعقة من زيت جوز الهند ونخلط جيداً. ثم نضيف ملعقة من زيت الزيتون ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً.

طريقة الاستخدام