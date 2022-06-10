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الشاورما ،تعد الشاورما من أفضل الوصفات التي يعشقها الأطفال سواء باللحم أو الدجاج، كما يمكنك تحضير ببقايا الدجاج المسلوق أو اللحم كنوع من التغيير والتجديد، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لتحضير الشاورما بنفس نكهة المطاعم السورية، و بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل مطبخ. مكونات الشاورما نصف كيلو قطع فيليه دجاج مقطعة

3 ملعقة زبادي

2 ملعقة زيت نباتي

ملعقة خل أبيض

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهار فراخ

رشة جنزبيل

رشة بابريكا

رشة زعتر

رشة ثوم بودر

رشة بصل بودر

رشة قرفة

بصلة

طماطم

فلفل ألوان

فلفل أخضر

خبز على حسب الرغبة (ترتيلا- صاج- كيزر)

إضافات (طحينة- ثومية – مايونيز) طريقة تحضير الشاورما في البداية قومي بتقطيع الدجاج لشرائح طولية صغيرة مثل قطع الشاورما.

أحضرى وعاء عميق وضعي به 3 ملاعق من الزبادي وملعقتين من أي نوع زيت نباتي وملعقة من الخل الأبيض.

ثم قومي بإضافة جميع التوابل الموجودة في المكونات

بعدها ضعي عصير نصف ليمونة، ثم اخلطي جميع المكونات السابقة حتى تصبح متجانسة.

قومي بإضافة قطع الدجاج إلى المكونات السابقة وقلبيها جيدًا مع التتبيلة، حتى تشربها جيداً

ثم قومي بتغطية الوعاء بإحكام وضعي الدجاج في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل أن تتركيها لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك قومي بإخراج الدجاج من الثلاجة، وقومي بتسخين الطاسة جيدًا

ضعي بها ملعقة كبيرة من الزيت، ثم قومي بإضافة قطع الدجاج، وقلبيها حتى تصبح جاهزة.

ثم ضعي عليها شرائح البصل، واستمري في التقليب حتى تذبل قليلاً

ثم قومي بإضافة قطع الطماطم، وفي النهاية ضعي شرائح الفلفل.

قلبي جميع المكونات السابقة، ثم ارفعيها من على النار.

بعد ذلك قومي بتحضير الخبز المناسب سواء خبز التورتيلا أو صاج أو كيزر على حسب الرغبة، ثم ضعي به ملعقة من الطحينه أو سلطة الثوميه.

ثم قومي بتوزيع الشاورما بداخل الخبز، و أغلقى الخبز جيدًا، ثم ضعيه بالطاسه مرة أخرى لمدة دقيقتين

بعدها أرفعى الشاورما من على النار.

تقدم ساخنة، بجانب البطاطس المقلية عمر شويل - جدة بمكونات بسيطه حضري اللذ شاورما فى البيت زى المطاعم بالظبط - ثقفني

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