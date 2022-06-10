فتحي بشرتك واستعيدي نضارتها بكريم القهوة والنشا طبيعي وفعال 100%

كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة، هل فكرتي يوما أنه يمكنك استخدام المنبهات فى تبييض البشرة وتخلصها من البقع الداكنة والتصبغات؟ نعم فإن القهوة أصبحت ليست مجرد مشروب يتم اتخاذها فى الصباح لاستعادة الطاقة بل أنها تحتوى على الكثير من العناصر والفيتامينات التي بإمكانها تنظيف مسام البشرة بعمق وإزالة طبقات الجلد الميت ومن ثم تجديد خلايا البشرة التي تعطى إشرافه وبياض ناصع غير عادى فى غضون أيام قليلة، لذلك فإذا كنتي تبحثين عن التفتيح السريع فيمكنك تحضير كريم رائع من القهوة والنشا يمكنه أن يعيد إليكى حيوية بشرتك وإشرقتها وتصبحي مثل ملكات الجمال، فتعرفي على طريقة إعداد كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة.

طريقة عمل كريم القهوة والنشا فى المنزل

المكونات:

ملعقة نشا ذرة.

ملعقتان كبيرتان من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة حليب بودرة.

ملعقة صغيرة جليسرين.

ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة جل صبار.

ماء ورد.

طريقة التحضير:

احضري وعاء ضعي به المواد الجافة من النشا ومسحوق القهوة والحليب البودرة وقلبيهم معا حتى تتداخل معا.

قومى بإضافة ماء الورد تدريجيا إلى أن تحصلي على قوام متماسك أشبه بالعجين.

ضعي هذا الوعاء بداخل حمام ماء ساخن مع استمرار التقليب حتى تلاحظي أن القوام أصبح كريمي وناعم.

ضعي كريم القهوة جانبا حتى يبرد ثم ابدئي فى إضافة بقية المكونات إليه وامزجيها جيدا حتى تتجانس.

احتفظي بالكريم فى علبة نظيفة وجافة ثم ادخليها إلى الثلاجة لتظل صالحة للاستخدام لمدة 10 أيام.

عندما تقومي باستخدام الكريم وزعي طبقة رقيقة من الكريم مع القيام بتدليك خفيف بحركات دائرية ثم اتركيه لمدة نصف ساعة.

قومى بعمل تدليك مرة أخرى بأصابعك عندما يجف الكريم من أجل عمل تقشير للمنطقة.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا من أجل التفتيح السريع للبشرة.

قناع النسكافيه لتفتيح البشرة

يمكنك أن تصنعي قناع رائع لمنح البشرة التفتيح والبياض المطلوب عن طريق مزج ملعقة من النسكافيه مع النشا والزبادي ثم يتم وضعهم على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي الوجه بالماء الفاتر وستنبهري بالنتائج وتلاحظي الفرق الكبير فى تفتيح البشرة، وسوف تزيد هذا النتائج مع تكرار استخدام هذا القناع.