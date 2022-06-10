اصنعي حلى المقروطة بالتمر بطعم رائع ولذيذ جدًا

المقروطة بالتمر ، من أشهر وأقدم أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها في العديد من البلدان العربية من أشهرها فلسطين والمغرب، تمتاز بقوام رائع ولذيذ فهي من الحلويات التي يتم تقديمها في الأعياد والعديد من المناسبات الأخرى لها نكهة رائعة وجميلة، تقدم مع العديد من المشروبات مثل القهوة والشاي ومناسبة جداً لوجبة الإفطار، أو يمكن تقديمها للضيوف فهي لها شكل رائع فهي تقدم بحشوة التمر اللذيذة التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الهامة، من أهمها مد الجسم بالطاقة والحيوية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل المقروطة بالتمر بطعم شهي ولذيذ ومن خلال مكونات سهلة ومتوفرة بكثرة بالمنزل.

مكونات عمل حلى المقروطة بالتمر

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة وغير مكلفة هي كما يلي:ـ

10 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الشمر.

2 ملعقة كبيرة من الينسون المطحون.

ملعقة كبيرة من المحلب المطحون.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

2 ملعقة كبيرة من حبة البركة.

كوب ونصف سمن نباتي.

كوب ونصف سمن حيواني.

3/4 كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب المجفف.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 كوب ونصف من الماء الدافئ.

للحشوة

2 كيلو من معجون التمر

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الهيل.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تحضير المقروطة بالتمر بالمنزل من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة الدقيق ثم نضيف المحلب والينسون والشمر ونقلب المكونات بشكل جيد. ثم نضيف حبة البركة والسمسم والحليب البودر، ونمزج المكونات مرة أخرى ثم نضيف خليط الدقيق إلي العجان الكهربائي. بعد ذلك نضع وعاء على النار ونضع به السمن النباتي والحيواني والزيت ونترك الخليط حتي يسخن جيداً. ثم نقوم بتشغيل العجان الكهربائي ونقلب خليط الدقيق ثم يضاف خليط السمن والزيت الساخن تدريجيًا مع العجن حتي تختلط السمنة مع الدقيق تماماً. نترك العجينة حتي تبرد تماماً لمدة ساعة أو ساعتين في درجة حرارة الغرفة. ثم نقوم بإذابة الخميرة في كمية الماء ونقلب جيداً، ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة والماء إلي العجينة. ثم نعجن مرة أخرى باستخدام العجان حتي تتجانس المكونات وتتشكل لدينا عجينة طرية، نترك العجينة حتي ترتاح لبضع دقائق قبل التشكيل.

طريقة تشكيل العجينة

قبل تشكيل العجينة نجهز الحشوة وذلك بخلط التمر مع زيت الزيتون والقرفة والهيل ونعجن المكونات حتي تتجانس تماماً. ثم نقوم بفرد خليط التمر على ورقة من ورقة الزبدة باستخدام النشابة على شكل مربع ونحرص على أن يكون بسمك رقيق. نحضر العجينة ونقوم بفردها بين ورقتين من ورق الزبدة باستخدام النشابة على شكل مربع بنفس حجم مربع التمر. نضع مربع التمر فوق العجينة ثم نقوم بلف العجينة على شكل رول طويل لفتين فقط، ثم نقع الرول باستخدام السكين. ثم نقطع الرول إلي قطع صغيرة في الجحم، ثم ترص داخل صينية مبطنة بورق الزبدة. بعد ذلك نكرر لف العجينة مرة أخرى على شكل رول لفتين فقط ونكرر نفس الخطوات السابقة حتي ننتهي من كل العجينة. ندخل العجينة فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتي تأخذ لون ذهبي فاتح. ثم نخرجها من الفرن وتترك حتي تبرد وتقدم بالهنا والشفا.

نصائح وملاحظات هامة