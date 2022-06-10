نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل الفطير المقلي في المنزل والمقادير المطلوبة للتحضير في المقال التالي

طريقه عمل الفطير المقلي في المنزل والمقادير المطلوبة للتحضير حيث يتميز بسرعه وسهوله التحضير كما يمكن التحضير بمكونات بسيطه وسهله وموجوده في كل مطبخ ويمكن أن يقدم الفطير المقلي بجانب أنواع مختلفه من أطباق الجبن أو المربي أو العسل حسب الرغبة كما يمكن عمل الفطير المقلي بالشربات. المقادير المطلوبة لعمل الفطير المقلي اثنان كوب من الدقيق.

نصف كوب من السمنة متوسط الحجم.

كوب من الحليب متوسط الحجم.

ملعقه صغيره من السكر.

كوب من الزيت للقلي.

2 ملعقه صغيره من الخميرة.

ملعقه صغيره من الملح أو رشه صغيره حسب الرغبه. طريقه تحضير الفطير المقلي نبدأ بتحضير أناء ثم نضع كل من السكر والحليب والخميرة ونقلبهم جيدا حتي يذوب السكر جيدا في الحليب.

يوضع الدقيق في وعاء مع السمن والملح ونقلب ثم نضيف الخميرة ونخلط المكونات جيدا ويغطي ويترك في مكان دافئ.

نحضر المقلاة ونضع بها كميه من الزيت ثم نضعها علي النار حتي يسخن الزيت جيدا ثم نضع الفطير في الزيت وتقلب علي كل جانب حتي تصبح بالون الذهبي وتوضع باقي الكميه بنفس الطريقة حتي الانتهاء. مقادير عمل الفطير المقلي بالشربات كوب كبير من الدقيق.

كوب من الماء متوسط الحجم تقريبا.

رشه صغيره من الملح.

2 كوب من السكر.

ربع كوب من عصير ليمون. طريقه تحضير الفطير المقلي بالشربات نبدأ بتحضير أناء ثم نضع الماء مع رشه صغيره من الملح ونقلب حتي يتم الذوبان ثم نضيف الدقيق ونقلب حتي يصبح العجين لين.

نقوم بتقطيع العجين وفردها علي سطح المطبخ حتي يصبح العجين رقيق ثم نغلق العجين علي شكل مربع أو مثلث حسب الرغبة.

نقوم بتحضير الشربات بوضع حله صغيره علي النار ثم نضع كل من الماء والسكر ويترك حتي الغليان ثم نضيف الليمون ونقلب ثم يترك حتي يصبح القوم سميك.

نحضر المقلاة ونضعها علي نار متوسطه وتترك حتي يسخن الزين ثم نضع قطع الفطير في الزيت حتي يتغير لونها مع التقليب وحتي تصبح بالون الذهبي.

نخرج الفطير في الزيت ثم نضعه في الشربات وهو ساخن ويقدم. عمر شويل - جدة طريقه عمل الفطير المقلي في المنزل والمقادير المطلوبة للتحضير

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