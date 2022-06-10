أغلي من الياقوت.. كنز في بيتك داخل عصيان الباميه اوعي ترميها تاني فوائد رهيبة لن تتخيلها

نجد أن البامية من الخضروات التي يعشقها الكثير من الناس فهي تتميز بطعم شهي وجميل لا يمكن أن نستغني عنه وتعشق ربة المنزل بطبخها إلى جميع أفراد الأسرة وعملها بأكثر من طريقة منها طبخها بالشوربة، أو في الفرن، أو بالصلصلة فهي للعشق الكثير، إلى جانب أخر تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم لذلك تهتم الكثير من ربات المنازل بعملها دائما وتقوم ربة المنزل برمي الأقماع الخاصة بالبامية وتجهل ما به من فوائد كثيرة وسوف نوضح طريقة استخدام تلك الأقماع من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة أقماع البامية

يجهل الكثير من ربات المنازل فوائد اقماع البامية وكيفية استغلالها لذلك يمكن أن نحضرها لكم وعمل بها وصفات خاصة بالشعر حيث يمكن أن تستخدم تلك الاقماع كبروتين قوي يساعد على تنعيم الشعر وفرده وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل البروتين بواسطة أقماع البامية من خلال النقاط التاليةتحلم جميع الفتيات بالحصول على شعر صحي وطويل لانه هو مظهر كل فتاة ويعطي جمالا بمظهرها وشكلها لذلك يمكن تطويل الشعر باستخدام خلطة زيت الزيتون مع الثوم فقط قومي بوضع خمس فصوص من الثوم مع نصف كوب من زيت الزيتون ثم قومي بوضع هذا الخليط في غرفة مظلمة لمدة أسبوع ثم قومي بدهن الشعر يومياً وسوف تلاحظين الفرق

أقماع بامية.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

ماء.

طريقة تحضير وصفة اقماع البامية

عندما نحضر تلك الوصفة نجدها تحتاج إلى خطوات تحضير بسيطة جدا لكي يمكن أن نستفيد منها وسوف نوضح خطوات التحضير اللازمة من خلال النقاط التالية..