نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة تطويل الرموش وتكثيفها في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة مثل عارضات الأزياء لن تحتاجي لرموش اصطناعية في المقال التالي

خلطة تطويل الرموش وتكثيفها من أكثر علامات الجمال التي تتميز بها كل فتاة وسيدة، تختلف علامات الجمال من كل شخص إلى الآخر، ولكن تعد الرموش الطويلة من أكثر الأشياء التي تعتني بها كافة السيدات والفتيات، حيث هناك بعض السيدات الذين يعانون من تساقط الرموش بشكل مستمر وضعف الرموش وهذا يكون مزعج للكثير من الفتيات والسيدات، ولذلك يلجؤون إلى استخدام الرموش الاصطناعية و ادوات التجميل مثل الماسكرا وهذا على المدى البعيد يؤدي إلى تساقط الرموش، وحرصنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني أن نقدم لكم وصفة طبيعيه 100% لتطويل الشعر وتكثيف في 3 أيام فقط ستحصلين على رموش طويلة وتستغني تماماً عن الرموش الاصطناعية. مكونات خلطة تطويل الرموش وتكثيفها سنقدم لكم مكونات خلطة تطويل الرموش وتكثيفها وهي مكونات طبيعية 100% وهي: حبة من البصل متوسطة الحجم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

5 حبات من القرنفل. خطوات تحضير خلطة تطويل الرموش وتكثيفها في البداية نقوم بتقشير البصل وغسلها بالماء.

بعد ذلك نقوم بتقطيع حبة البصل إلى شرائح رفيعة.

نضع شرائح البصل في ربع كوب من زيت الزيتون ونتركهم مع بعضهم لمدة 2 ساعة ونضعه معهم حبات القرنفل.

بعد ذلك نقوم بوضع الفازلين الطبي في بوله ونضعها تحت حمام مائي أو تدخل الميكرويف لمدة نصف دقيقة حتى يذوب الفازلين.

نقوم بوضع البصل المنقوع في زيت الزيوت في شاشة ونصفيها من الزيت تماماً ونضغط عليه حتى تحصلين على العصارة التي بداخله سيكون بها كافة الفوائد المطلوبة لتطويل الرموش.

نأخذ زيت الزيتون المأخوذة من البصل ونقوم بخلطه مع الفازلين حتى يمتزجا.

نقوم بوضع خليط تطويل الرموش وتكثيفها في علبة محكمة الغلق ويحفظ لحين الاستخدام.

لا تقلقي لن يكون هناك رائحة البصل القرنفل سوف يقضي على الرائحة. طريقة تحضير خلطة تطويل الرموش وتكثيفها في البداية نقوم بغسل العين بالماء ونتأكد من عدم وجود بقايا مستحضرات التجميل عليها.

ثم نقوم بتوزيع خليط تطويل الرموش على الرموش باستخدام فرشاة ماسكارا.

نكرر ذلك 3 مرات في اليوم لمدة 3 أيام ستلاحظين الفرق وتطويل الرموش بشكل ملحوظ جدًا. عمر شويل - جدة خلطة تطويل الرموش وتكثيفها في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة مثل عارضات الأزياء لن تحتاجي لرموش اصطناعية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة تطويل الرموش وتكثيفها في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة مثل عارضات الأزياء لن تحتاجي لرموش اصطناعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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