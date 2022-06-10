خلطات طبيعية لشد البشرة…. بأسهل الخلطات المنزلية تخلصي من ترهلات البشرة

خلطات طبيعية لشد البشرة، يعتبر ظهور الترهلات بالبشرة والتجاعيد من أكثر المشاكل إزعاجا للسيدات والفتيات، وتلك المشكلة يسببها كثرة استخدام بعض من الكريمات، لذا لابد عليكِ سيدتي أن تقومي باستخدام الوصفات الطبيعية بديلا عن تلك الكريمات، وقد تظهر التجاعيد أيضا بسبب المساج الخطأ.

خلطات طبيعية لشد البشرة والتخلص من الترهلات

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تستخدم للتخلص من الترهلات والتجاعيد وتلك الوصفات مكونة من مواد طبيعية مئة بالمئة، كما إن لها العديد من الفوائد للبشرة ولتحضير تلك الوصفات يرجي إتباع ما يلي.

مكونات الخلطة الطبيعية للتخلص من ترهلات البشرة

معلقة كبيرة من ماء الورد. معلقتان كبيرتان من النشا الأبيض. معلقة كبيرة من زيت جوز الهند. معلقة كبيرة عصير ليمون.

خطوات تحضير وصفة لشد التجاعيد وتنقية البشرة

قومي بإحضار وعاء عميق ونضع بداخله الليمون والنشا وماء الورد وزيت جوز الهند.

تقلب تلك المكونات معا حتي تتجانس ونحصل على خليط متماسك.

بعد أن ننتهي من مزج كافة المكونات قومي بغسل بشرتك بالماء والغسول المناسب لبشرتك لتصبح البشرة نقية ونظيفة.

تنشف البشرة جيدا ونضع الوصفة على البشرة وحول الفم لكثرة الخطوط الرفيعة بتلك المنطقة.

تترك الوصفة على البشرة لمدة ساعة واحدة وبعد انتهاء الوقت تفرك البشرة ببطئ.

تغسل البشرة بالماء البارد وتنشف جيدا ويستخدم كريم جوز الهند للترطيب والتخلص من التجاعيد.

ملحوظة: زيت جوز الهند من المواد الطبيعية التي تعمل على التخلص من الترهلات والتجاعيد المتواجدة بالوجه بشكل سريع، لهذا يمكنك استخدام الطريقة السابقة مرتين بالأسبوع للحصول على أفضل نتيجة، وتظهر النتيجة في خلال خمسة عشر يوما من الاستخدام.

وصفة البيض للتخلص من التجاعيد

من المعروف إن البيض يحتوي على البيبتيدات المعقدة وتعمل على التخلص من الترهلات وشد الجلد.

مكونات وصفة البيض للتجاعيد

ربع معلقة صغيرة سكر. بياض بيضة. معلقة كبيرة لبن.

كيفية تحضير ماسك البيض للترهلات