ضاع عمرنا بنعمل الكيك بالفرن.. اليك طريقة عمل الكيك في المقلاة اسفنجية وعالية والطعم اكثر من رائع

من خلال مقالنا اليوم سنقدم لكي طريقة عمل كيكة المقلية في دقائق معدودة و بيضة واحدة فقط، وستحصلين على أشهى وأطعم كيكة وبدون الحاجة إلى فرن، فقط من خلال خطوات بسيطة ستعدين لأفراد أسرتك صنف حلويات يعشقه الجميع من الكبير إلى الصغير متكامل العناصر الغذائية ويحقق الإشباع الفوري، فقط تناوليها بجانب كوب من الشاي وستحصلين على السعادة الفورية، فقد أثبتت الدراسات أن الحلويات تضيف نوعاُ من السعادة، كما يمكنك تقديمها كهدية لأحد أقاربك أو للضيوف،

مكونات كيكة المقلاة بدون فرن

دون الحاجة إلى فرن وبأقل مجهود وبأسرع وقت يمنك تحضير صنف حلويات هو الأشهى والأفضل لجميع أفراد الأسرة من كافة الأعمار، ولكن في البداية لابد من تحضير المكونات التالية قبل البدء في طهي الكيكة.

واحد كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

عدد واحد بيضة.

½ كوب حليب.

½ كوب زيت طعام نباتي.

ملعقة فانيليا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الخاصة بالحلويات.

ذرة ملح.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

طريقة تحضير كيكة المقلاة ببيضة واحدة وبدون فرن

في البداية يتم خلط كلاً البيض ,والسكر والزيت والفانيليا ويتم التقليب جيداً حتى يذوب السكر وتختلط المكونات سوياً.

ثم نقوم بإضافة ذرة الملح مع الحليب بشكل تدريجي، ثم يتم إضافة الدقيق بعد أن يتم نخلة جيداً ومزجه مع بودر الخميرة لمنع ظهور التكتلات.

يتم مزج المكونات جيداً حتى نحصل عجينة ناعمة وسائلة نوعا ما ولكنها متماسكة في نفس الوقت.

يتم إحضار مقلاة تيفال مانعة للالتصاق ونضع ورق زبدة و دهنه بمادة دهنية.

يتم سكب الخليط في المقلاة مع تسويته بواسطة الملعقة.

نقوم بوضع المقلاة فوق نار هادئة جداً وفي حالة وجود عازل للحرارة يتم وضعه.

نغطي المقلاة بشكل جيد ويتم تركها لمدة خمس دقائق.

بعد مرور المدة يتم قلبها على الوجه الأخر.

ويتم الانتظار حتى تنضج جيداً.

طريقة تحضير شيكولاه التزيين

المكونات

10 جرام من الشيكولاتة البيضاء.

٢ ملعقة كبيرة من صوص كراميل.

ملعقة واحدة من الزبادي الطبيعي

وعاء فارغ.

طريقة التحضير:

يتم إضافة صوص الكراميل إلى الشيكولاتة البيضاء ووضعها في إناء فوق حمام ماء ساخن.

نقوم بوضع ملعقة من الزبادي إلى الخليط ثم يتم تزين الكيكة .

يكمن جعل الكيك هشة واسفنجية وعالية باستخدام أضافة مكون عبقري هام جدا الكيك وهذا المكون هو ملعقة من البكينج بودر أو ملعقة من زيت الخميرة حيث إضافة الملعقة السحرية يعمل على جعل الكيك هش وعالي جدا بدون أي تكاليف أو مجهود استخدمي هذه الطريقة لكي تحصلي على كيك ناضج وقولي وداعاً لفشل الكيك في المنزل بعد اليوم كما يجب أن تقومي بأختبار الخميرة