نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة مشرقة ومتوهجه بدون فلتر استخدمي ماسك النشا السحري لتبييض البشرة وشد التجاعيد هتصغري عشرين سنة عن تجربه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد النشا ، المعروف بنوع الكربوهيدرات ، يتميز بفاعلية عالية ، حيث يمكن تعديله جسديًا وكيميائيًا للحصول على جميع خواصه ، ويعتبر النشا من أفضل المصادر الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ، كما أنه يحتوي على نسبة عالية مستويات فيتامينات C و A ، وكذلك فيتامينات B ، في هذه المقالة ، سنتعرف على أقنعة النشا ، وفوائد النشا للوجه والبشرة. يحتوي النشا على العديد من المكونات الطبيعية الهامة للبشرة مثل الفيتامينات والمعادن والمواد الفعالة الأخرى التي تعتبر مهمة ومفيدة للبشرة ، كما يمكن للنشا أن يزيل الدهون الزائدة. يحتوي النشا في الجلد على عدد من المكونات التي تمتص الدهون من الجلد ، ويتم ذلك عن طريق وضعه مباشرة على الوجه ، مثل المساحيق المستخدمة لأغراض التجميل.

يدخل النشا في معظم وكثير من الوصفات الطبيعية للبشرة وهي كما يستخدم النشا في وصفة البشرة الدهنيه ولعمل كريم لتضييق المسام ومعالجة البشرة من البقع الغامقة كما يدخل في عمل دلكه للجسم وهذا يمكن خلطة مع مكونات طبيعية لتقشير الجسم وازالة الجلد الميت واليك طربقة عمل ماسك النشا لتبييض البشرة وشد التجاعيد

ماسك النشا لتبييض البشرة وشد التجاعيد

كريم النشا والموز لتفتيح واشراقة البشرة

يعمل هذا الكريم على اضافة اشراقة للبشرة وتفتيح سريع للوجه والرقبه وهذا لإحتوائه على الفيتامينات ومضادة الاكسدة القادرة على تنقية البشرة وتنويرها

المكونات :

نصف موزة مهروسة

ملعقتين من النشا

طريقة الاستعمال :

قومي بمزج كلا من الموز والنشا سويا حتى تصنعا خليط مناسب لفرده على البشرة وان كانت بشرة جافة يمكنك اضافة بعض قطرات من ماء الورد وان كانت بشرة دهنيه قومي بااضافة بضع قطرات من الليمون ، ثم نقوم بوضع خليط الكريم في المبرد مدة نصف ساعة ، ثم قومي بوضع الخليط على البشرة المبلله مع التدليك لمدة خمس دقائق ، ثم ازيلي الكريم بواسطة القطنه المبلله .

كريم تقشير النشا لتفتيح البشرة

يقوم هذا الخليط على احياء لون البشرة الطبيعي والتخلص من بهتان البشرة كما يعمل على تقشير البشرة وازالة الجلد الميت كما يعمل على تنظيف الجلد وتنعيم البشرة والتخلص من التشققات

المكونات :

ملعقة من النشا

ملعقة من القهوة

ملعقة من مطحون الشوفان

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند

طريقة التحضير : قومي بمزج المكونات سويا ثم قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ ، ثم قومي بتقشير بشرتك بخليط النشا هذا مدة دقيقتين ، ثم قومي بشطف وجهك وستلاحظي بياض واشراقة ونعومة لبشرتك لن تصدقيها

ماسك النشا والعسل لتبييض وشد البشرة

بياض بيضه واحده

ملعقتين من عصير البرتقال

ملعقة من العسل

ملعقتين من النشا

طريقة تحضير :

نقوم بخلط المكونات سويا حتى تصنعي خليط مناسب لفرده على البشرة ثم قومي بتطبيق الخليط على البشرة ويترك حتى يجف على البشرة ومن ثم قومي بفرك البشرة بعكس اتجاه الشعر ثم قومي بشطف بشرتك وستلاحظي كم هي بيضاء ومشرقة وناعمه .