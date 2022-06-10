نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك هيطول في اسبوع خلطة سحرية لتطويل وتنعيم الشعر في اسبوع واحد فقط ستذهلين من النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب النساء في كل الأعمار ، من سن المراهقة إلى الشيخوخة ، في الحصول على شعر طويل وسميك ولامع. يلعب الشعر دورًا مهمًا في تحديد ملامح الوجه وهو عنصر من عناصر الجمال. لسوء الحظ ، يمكن أن يواجه الشعر العديد من المشاكل الشائعة ، مثل تساقط الشعر وعدم نموه ، ويمكن أن تُعزى أسباب عديدة لذلك إلى أنماط الحياة المختلفة. خلطات تطويل الشعر هناك عدة وهنا نقدم خلطات منزلية طبيعية تساعد على إطالة الشعر ، اليكى ما هي

يعتبر طول الشعر من اكثر امنيات البنات وخصيصا اذا تم تداول منتج او كريم لتطويل الشعر والتي يفضل معظم الفتيات وهذا بعتبر رمز جمالهم كما لا يفضله البعض لانه يعتبر عائق بالنسبه لهم في التسريح ولكنه من اجمل انواع الشعر الشعر الطويل والناعم فيمكن عمله ضفيرة او كعكة للرأس لفرد الشعر ولعشاق الشعر الطويل اليك هذه الخلطة لتطويل وتنعيم الشعر

يعد طول الشعر من أكبر رغبات الفتيات ، خاصة إذا كان هناك منتج أو كريم لإطالة الشعر في التداول تحبه معظم الفتيات. عشاق الشعر والشعر الطويل ، إليك هذا المزيج لإطالة وتنعيم الشعر كما يعتبر زيت الزيتون من الزيوت التي تغذي الشعر من الجذور الي الاطراف كما يمكن خلطه مع الزيوت الطبيعية والتي منها زيت جوز الهند واللوز والخروع المفيد لطول الشعر ونموه اليك طريقة عمل خلطة زيت الزيتون

خلطة زيت الزيتون لتطويل وتنعيم الشعر في اسبوع

خلطة زيت الزيتون والليمون لتطويل الشعر

يقوم هذا الخليط على نمو الشعر وسرعة تطويله كما يعمل على ترطيب الشعر والتخلص من قشرة الشعر

مكونات الخليط :

٢ملعقة من الليمون

٢ ملعقة من زيت الزيتون

٢ ملعقة من الماء

منشفة مبللة دافئة

طربقة عمل الخليط :

قومي بترطيب شعرك بالماء ثم قومي بخلط المكونات سويا ومن ثم قوم بتدليك فروة الرأس بخليط الزيت ، ثم قوم بلف الشعر بالمنشفة واتركيه مدة ثلث ساعة ، ثم قومي بغسل شعرك كالمعتاد وتكرر هذه الخلطة مرة اسبوعيا .

خلطة زيت الزيتون والبيض لتطويل الشعر

يحتوي البيض على بروتينات مهمه لتغذية الشعر وتعزيز نموه كما يحتوي علي الحديد والفسفور اللازم لصحة الشعر

مكونات خلطة :

٢ ملعقة زيت الزيتون

بيضة

١كوب من الحليب

نصف ليمونه

طريقة عمل الخلطة :

قومي بمزج جميع المكونات سويا ثم قومي بتدليك الشعر بخليط الزيت ثم اتركيه على الشعر مدة نصف ساعة ،ثم نقوم بغسل الشعر جيدا كالمعتاد وتكرر هذه الخلطة مرة واحده شهريا على الاقل

خلطة جل الصبار لتطويل الشعر

يقوم جل الصبار على تحفيز نمو الشعر ويعمل على تغذية بصيلات الشعر وتقشير الجلد الميت المتراكم على بصيلات الشعر كما يخلص الشعر من القشرة والبكتيريا المسببه لذالك .

مكونات الخليط :

ورقة نبات الصبار

اداة لتقشير الصبار

طريقة عمل الوصفة :

قومي بااستخراج جل الصبار من النبات ثم قومي بتدليك فروة الرأس به وتترك مدة ساعة ثم قومي بغسل الشعر جيدا ، وتكرر الوصفة ٣ مرات اسبوعيا .