نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 10 دقائق فقط طريقة عمل بيتزا الطاسة بدون فرن سريعة مطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

تعد البيتزا من الوصفات المحببة لدى جميع الأطفال ويرغبون دائماً فى تناولها لما لها من طعم ومذاق مختلف ولذيذ، وتعد من أكثر الوصفات السهلة والسريعة ويمكن أن تعد بدون فرن عن طريق الطاسة، وسوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل بيتزا الطاسة بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى أعدادها وسوف نقدم فى هذا المقال طريقة عمل صوص البيتزا الرائع والحشوة التى تكسبها الطعم والمذاق الخاص. طريقه عمل بيتزا الطاسة المكونات كوبان من الدقيق.

معلقة صغيرة من البيكينج باودر.

معلقة كبيرة من الحليب المجفف.

معلقة من زيت الذرة.

معلقة سكر كبيرة.

بيضة.

رشة ملح.

ماء للعجن. إعداد وصفة عجبنة البيتزا نحضر بولة كبيرة ونضع الدقيق والبيكينج باودر والحليب المجفف والسكر والملح وزيت الذرة، ونقلب جميع المكونات، ثم نضع الماء الدافئ تدريجياً حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

نترك العجينة عشر دقائق ترتاح. اعداد حشوة البيتزا المكونات صدور دجاج مقطعة.

بصلة مفرومة.

فلفل أخضر مقطع.

فلفل أسود.

ملح.

معلقة صغيرة كركم.

طماطم مقطعة.

معلقة سمن. تحضير وصفة حشوة البيتزا نحضر إناء ونضع بداخله السمن والبصل المفروم ونقلب جيداً، ثم نضع الطماطم المقطعة والفلفل الأخضر المقطع ونقلب جيداً ونضع الفلفل الأسود والكركم والملح، ثم نضع صدور الدجاج المقطعة ونشوحها جيداً حتى تمام النضج.

نرفع الإناء من على النار. إعداد صوص البيتزا الرائع المكونات طماطم.

فلفل أسود.

زعتر.

ملح.

كمون.

معلقة زيت. تحضير صوص البيتزا نحضر إناء صغير وترفعه على النار ونضع معلقة الزيت داخله، ثم نضع عصير الطماطم والفلفل الأسود والملح والكمون والزعتر ونقلب حتى نحصل على معجون طماطم متماسك. إعداد وصفة بيتزا الطاسة نحضر عجينة البيتزا وبواسطة النشابة نفرد عجينة البيتزا ونضع عليها صوص الطماطم وفوقها حشوة الدجاج ونقوم بوضع الجبن المبشور والموتزاريلا.

نحضر مقلاه ساخنه ونضعها على النار، ثم نضع البيتزا فى الطاسة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تنضج العجين.

نضع البيتزا فى وعاء كبير وتقدم مع البطاطس الفارم. هذه الوصفة سهله وبسيطه وسريعه التحضير ومكوناتها بسيطة متوفرة فى كل بيت، حيث أنها تتميز بطعمها اللذيذ وحشوتها التى تضيف البيتزا الطعم والمذاق الفريد. عمر شويل - جدة في 10 دقائق فقط طريقة عمل بيتزا الطاسة بدون فرن سريعة مطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 10 دقائق فقط طريقة عمل بيتزا الطاسة بدون فرن سريعة مطعم ومذاق لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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