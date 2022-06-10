نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه تحضير الأيس كريم في المنزل بأكثر من طريقه سهله وسريعه التحضير في المقال التالي

طريقه تحضير الأيس كريم في المنزل بأكثر من طريقه سهله وسريعه التحضير حيث يعد طبق الأيس كريم من اشهي والذ أطباق الحلويات التي تقدم في العديد من المناسبات كما يعد من الأطباق المفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار وتختلف طرق التحضير للأيس كريم حيث يمكن عمل الأيس كريم بالشوكولاته والفانيليا أو المانجو حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل أيس كريم الخوخ نصف كيلو غرام من الخوخ.

كوب من السكر كبير الحجم.

نصف كوب متوسط الحجم من عصير الليمون.

ثلاثة أكواب من الكريمة.

ملعقه من الفانيليا.

خمسه من صفار البيض.

نصف كوب من الماء. طريقه تحضير أيس كريم الخوخ نبدأ بغسل الخوخ جيدا ثم يقطع إلى قطع صغيرة ويوضع في حله علي النار ثم نضيف الماء وعصير الليمون ويترك علي النار حتي الغليان ويتم الطهي للخوخ ثم نضيف السكر ونقلب جيدا حتي يذوب السكر في الخليط.

يرفع الخليط من علي النار ويترك حتي يبرد ثم يوضع في طبق في الثلاجة لمده ساعه علي الأقل.

نضع كل من صفار البيض والسكر علي نار هادئه ونقلب جيدا حتي يذوب السكر ثم نضيف ملعقه من الفانيليا ثم نضع الخليط في طبق في الثلاجة لمده ساعه تقريبا.

نضع خليط الخوخ البارد علي خليط صفار البيض والفانيليا ثم نضيف الكريمة في طبق كبير ويغطي ويوضع في الثلاجة لمده ساعتين علي الأقل ثم نخرج الخليط من الثلاجة ويوضع في الخلاط الكهربائي ثم يوضع في أطباق التقديم ويوضع في الثلاجة حتي يتجمد. مقادير عمل أيس كريم الفستق نصف كوب من الفستق المقشر والمطحون.

اثنان كوب من الحليب متوسط الحجم.

سكر حسب الرغبة.

2 كوب كريمة خفق.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم. طريقه تحضير أيس كريم الفستق نبدأ بوضع كل من الفستق المطحون مع السكر الناعم وملعقة من الحليب ونقلبهم جيدا ثم نخلط الكريمة مع السكر ونضيف الحليب تدريجيا ونقلب ثم نضيف الفستق المخلوط بالسكر الناعم ونقلب حتي يصبح الخليط متجانس.

نضع الخليط في طبق كبير ثم نضيف رشه من الفستق المقشر على الوجه ثم يوضع في الثلاجة أو الفريزر لمده ثلاثة ساعات تقريبا مع التقليب حتي يصبح جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة طريقه تحضير الأيس كريم في المنزل بأكثر من طريقه سهله وسريعه التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقه تحضير الأيس كريم في المنزل بأكثر من طريقه سهله وسريعه التحضير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.