نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح كيكة الكراميل بصوص الكراميل اللذيذ مثل المحلات في المقال التالي
يعتبر الكريم كراميل من الأشياء التي يعشقها الأطفال والكبار معاً لذلك أصبح كريم كراميل غير مرتبط بالحلويات فقط حيث يتم توظيفه مؤخراً في الكثير من أصناف الحلويات والمعجنات حيث تم إدخاله في تحضير الكيك بسبب أن الكثير من الأطفال يفضلون كيك الكراميل وقد تم إتخاذ تلك الطريقة نظراً لانتشار كيكة الكراميل في المحلات الكيك والتورتة حيث يمكن تحضيرها لعيد الميلاد وتصبح شهية ولذيذة، وقد قام المطبخ الفرنسي بالإبداع في تلك الطريقة مما جعلها تنتشر في معظم دول العالم مثل معظم الحلويات الذي قام بإعدادها فمن المعروف أن المطبخ الفرنسي من أفضل المطابخ في تحضير الكيك والمعجنات بسبب اعتمادهم على تلك الأشياء في وجبات الإفطار والعشاء يمكنك قول وداعاً للشراء من الخارج حيث يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وللتعرف على الطريقة يمكنك المتابعة عبر هذا المقال.
طريقة تحضير كيك الكراميل
مكونات التحضير:
- مقدار 200 جرام من الدقيق.
- كأس من الزيت النباتي.
- كأس حليب.
- كيس من كريم الكراميل.
- كيس من البيكنج باودر.
- عدد اثنين من البيض.
- رشه من مستخلص الفانيليا.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى تقوم على دمج جميع المكونات معاً حيث يتم تحضير وعاء وإضافة فيه كلاً من السكر والحليب ويضاف إليه البيكنج باودر وسكب عليهم الكريم كراميل وإضافة ذلك الخليط في الخلاط الكهربائي ثم تشغيله.
- الخطوة الثانية يضاف إلى الخليط السابق أثناء تشغيل الخلاط الزيت النباتي النقي واضافته بشكل تدريجي.
- الخطوة الثالثة نقوم بأخذ مقدار أقل من الكأس من هذا الخليط ووضعه في الثلاجة حتى الإنتهاء وبعد ذلك قومي بإضافة البيض مع الفانيليا إلى الخلاط وقومي بتشغيل الخلاط مرة أخرى.
- الخطوة الرابعة نقوم بوضع الدقيق مع البيكنج باودر في وعاء للعجن ثم يضاف عليهم الخليط السائل الخاص بالخلاط ويتم العجن باستخدام العجن من السيليكون حيث يتم العجن في اتجاه واحد.
- الخطوة الخامسة جهزي صينية ودهنها بالزبدة أو من الأسهل أن يتم فرد فيها ورقة زبدة ثم وضع خليط كيك الكراميل وبعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن الساخن حتى تنضج لمدة نصف ساعه.
- بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وفرد عليها الكراميل الذي تم تحضيره في الثلاجة سابقاً ثم تقطيع الكيك وتقديمه بالهناء والشفاء.
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