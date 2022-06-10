أسرار نجاح كيكة الكراميل بصوص الكراميل اللذيذ مثل المحلات

يعتبر الكريم كراميل من الأشياء التي يعشقها الأطفال والكبار معاً لذلك أصبح كريم كراميل غير مرتبط بالحلويات فقط حيث يتم توظيفه مؤخراً في الكثير من أصناف الحلويات والمعجنات حيث تم إدخاله في تحضير الكيك بسبب أن الكثير من الأطفال يفضلون كيك الكراميل وقد تم إتخاذ تلك الطريقة نظراً لانتشار كيكة الكراميل في المحلات الكيك والتورتة حيث يمكن تحضيرها لعيد الميلاد وتصبح شهية ولذيذة، وقد قام المطبخ الفرنسي بالإبداع في تلك الطريقة مما جعلها تنتشر في معظم دول العالم مثل معظم الحلويات الذي قام بإعدادها فمن المعروف أن المطبخ الفرنسي من أفضل المطابخ في تحضير الكيك والمعجنات بسبب اعتمادهم على تلك الأشياء في وجبات الإفطار والعشاء يمكنك قول وداعاً للشراء من الخارج حيث يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وللتعرف على الطريقة يمكنك المتابعة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير كيك الكراميل

مكونات التحضير:

مقدار 200 جرام من الدقيق.

كأس من الزيت النباتي.

كأس حليب.

كيس من كريم الكراميل.

كيس من البيكنج باودر.

عدد اثنين من البيض.

رشه من مستخلص الفانيليا.

طريقة التحضير: