نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغة الكركم المنزلية لتلوين الشعر باللون اللي بتحبيه في البيت لشعر ولون طبيعي وجذاب في المقال التالي
الشعر يمثل لأي فتاة مصدر لجاذبيتها وجمالها ويمثل سر جمالها وأناقتها خاصة الشعر الناعم الجميل الذي يبدو بالالوان المختلفة مثل اللون الاحمر واللون الأصفر وغيرها من الألوان المختلفة، حيث تلجأ الكثير من الفتيات إلى إستخدام بعض الصبغات التي تعمل على تلوين الشعر بالألوان التي ترغبين بها وتعتبر صبغة اللون الأصفر من الصبغات الشائعة التي تقوم العديد من الفتيات والسيدات بإستخدامها وتعتبر هذه الصبغات من المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تلف الشعر وجفافه وظهور مايسمى مشكلة الشيب، وتوجد هناك العديد من الوصفات الطبيعية البديلة عن الصبغات الكيميائية التي تسبب تلف للشعر.
يساعد الكركم على صبغ الشعر باللون الأصفر الذي يقبل على صبغة الكثير من الفتيات والسيدات، وتستخدم الغالبية من الفتيات وصفات مختلفة لصبغ الشعر ومنها إستخدام الصبغات التي تعمل على تلف الشعر لذلك علينا بإستخدام وصفة الكركم لصبغ الشعر باللون الذي ترغبين به وبدون أي ضرر ولا تلف وتجعل الشعر رائع.
مكونات عمل وصفة الكركم لصبغ الشعر
- أربعة ملاعق كبيرة من الكركم.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- كمية من الخل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة الكركم لصبغ الشعر
- أحضري وعاء وضعي به اربعة ملاعق كبيرة من الكركم مع كمية من الخل الأبيض وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تصبح ذات قوام كريمي.
- بعد الحصول على تلك القوام الكريمي تكوني بذلك عملتي على إعداد تلك الوصفة السحرية، ثم قومي أولا بتمشيط شعرك بالمشط الخشبي جيدا وعليكي بقسمه إلى نصفين.
- بعد ذلك قومي بتحضير فرشاة مناسبة وقومي بغمسها في تلك الصبغة الطبيعية التي قومنا بتحضيرها وعليكي بوضعها على الشعر وفي جميع البصيلات من الجذور إلى الأطراف.
- بعد الإنتهاء من وضع تلك الوصفة والصبغة الطبيعية على شعرك قومي بتركها لمدة ساعة وبعد مرور تلك الوقت قومي بتغطية شعرك بالكيس البلاستيكي واتركيها لمدة ثلاث ساعات.
- بعد مرور تلك الوقت الكافي قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر ثم جففيه عند جفاف شعرك سوف تحصلين على اللون السحري الجذاب الذي يجعل شعرك ذات لون أصفر ورائع يعمل على لفت الأنظار لذلك على أى فتاة تريد صبغ الشعر بالالوان التي تريدها عليها بإستخدام تلك الصبغات الطبيعية التي قومنا بتقديمها إليكي للحصول على نتائج مبهرة.
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