صبغة الكركم المنزلية لتلوين الشعر باللون اللي بتحبيه في البيت لشعر ولون طبيعي وجذاب

الشعر يمثل لأي فتاة مصدر لجاذبيتها وجمالها ويمثل سر جمالها وأناقتها خاصة الشعر الناعم الجميل الذي يبدو بالالوان المختلفة مثل اللون الاحمر واللون الأصفر وغيرها من الألوان المختلفة، حيث تلجأ الكثير من الفتيات إلى إستخدام بعض الصبغات التي تعمل على تلوين الشعر بالألوان التي ترغبين بها وتعتبر صبغة اللون الأصفر من الصبغات الشائعة التي تقوم العديد من الفتيات والسيدات بإستخدامها وتعتبر هذه الصبغات من المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تلف الشعر وجفافه وظهور مايسمى مشكلة الشيب، وتوجد هناك العديد من الوصفات الطبيعية البديلة عن الصبغات الكيميائية التي تسبب تلف للشعر.

يساعد الكركم على صبغ الشعر باللون الأصفر الذي يقبل على صبغة الكثير من الفتيات والسيدات، وتستخدم الغالبية من الفتيات وصفات مختلفة لصبغ الشعر ومنها إستخدام الصبغات التي تعمل على تلف الشعر لذلك علينا بإستخدام وصفة الكركم لصبغ الشعر باللون الذي ترغبين به وبدون أي ضرر ولا تلف وتجعل الشعر رائع.

مكونات عمل وصفة الكركم لصبغ الشعر

أربعة ملاعق كبيرة من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

كمية من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة الكركم لصبغ الشعر