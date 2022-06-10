إقلي البطاطس بدون نقطة زيت مقرمشة وخفيفه على المعدة

طريقة عمل البطاطس المقلية بدون زيت، يعشق الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال البطاطس المقلية، لذا تتواجد باستمرار على المائدة داخل كل منزل مهما اختلفت ظروفهم المعيشية، فهي تعد من أكثر النشويات المقرمشة التي يعشقها الجميع بمختلف الأعمار، ومن المعروف الإقبال الشديد منهم على تناولها داخل المنزل وأيضا في مطاعم الوجبات السريعة، حيث تعد البطاطس المقلية نقطة ضعف الكثير منا لذلك تقدمها المطاعم لروادها بطرق متعددة وأشكال متنوعة لتلبي كل الأذواق

طريقة عمل البطاطس المقلية بدون زيت

تفرض أحيانا الظروف الصحية على بعض الأشخاص الإقلال من تناول المحمرات التي يستخدم الزيت في تحضيرها، كذلك يتبع الكثيرين نظام رجيم صحي يحول بين تناولهم للمقليات بسبب الزيت كذلك الذى يتم تحميرها فيه، لذا سنقدم لكم اليوم طريقة عمل البطاطس المحمرة فى الفرن دون استخدام الزيت الضار للصحة.

المقادير المطلوبة لتحضير البطاطس

حبتين من البطاطس متوسطة الحجم

مقدار ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر

مقدار ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

رشة صغيرة من الفلفل الحار

مقدار نصف ملعقة صغيرة من القرفة

رشة من الزعتر ويفضل الفريش

طريقة تحضير البطاطس المقلية بدون زيت

أولا قومي بتسخين الفرن جيدا. افرشي الصينية التي سوف تستخدميها ورق من الألومنيوم. ثم رشى القرفة والفلفل الحار والبهارات الإيطالية على البطاطس بعد تقطيعها أصابع واتركيها جانباً. ثم ضعي البطاطس في الصينية ورشى عليها الفلفل الأحمر الزعتر والفلفل الأسود، والملح. غطي الصينية جيدا قومي بإدخالها للفرن مع ضبط درجة حرارته على مائتان وخمسة عشر درجة تقريباً. اتركيها داخل الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج البطاطس وقومي باختيار نضجها بالضغط عليها والتأكد من كونها أصبحت طرية. أزيلي الغطاء وقومي بإعادتها للفرن لمدة ربع ساعة أخرى حتى تتحمر وتصبح مقرمشة ولذيذة. قدميها ساخنة مع الوجبة التي تفضلين بجوار طبق السلطة الشهي.

أضرار البطاطس المحمرة بالزيت على الصحة