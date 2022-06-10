اصنعي بنفسك بسكوت الزعفران والفسدق الدائب أحلى بسكويت تقدميه لضيوفك

بسكوت الزعفران والفسدق ، من أجمل وأطعم المخبوزات الناعمة التي تجد عليها إقبال كبير من الناس، وهو من الحلويات الجميلة المبتكرة التي تمتلك العديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة الجسم، لأنه يحتوي على الزعفران الطيب الذي يجعل مذاق البسكويت رائع، ويمكن تقديمه بجانب كوب من الشاي أو القهوة حتى يعطي لهم طعم لذيذ وشهي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الزعفران والفسدق أحلى أنواع المخبوزات الناعمة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل بسكوت الزعفران والفسدق

يتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الزعفران.

ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

كوب من السكر.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

٢ كوب من الدقيق.

ربع كوب من الفسدق المطحون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الزعفران والفسدق أحلى بسكويت هش وخفيف بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الحليب الدافئ ونضيف إليه الزعفران، والهيل ونقلبهم مع بعض. ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع به الزبدة، والسكر ، ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمة. ثم نضيف الدقيق، والحليب السابق ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة. نضيف الفسدق المطحون ونقلب برفق حتى تدخل المكونات مع بعضها، نقوم بعجن الخليط بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نقوم بفرد العجينة على سطح متساوي حتى تصبح مثل الدائرة سميكة القوام. نقوم بإحضار قطعات البسكويت ونقوم بتقطيع العجينة على حسب الأشكال التي ترغبين فيها. نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع البسكوت وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها لمدة عشر دقائق حتى نحصل على بسكويت ذهبي اللون. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص قطع البسكويت على طبق التقديم ونقدمه بألف صحة وهنا على قلوبكم.

نصائح عند عمل بسكوت الزعفران والفسدق

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على صنع مخبوزات ناجحة بالمنزل وهى كالتالي:-