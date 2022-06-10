فطيرة البطاطس بالجبن بالمقلاة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة

فطيرة البطاطس بالجبن ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي الذي لا مثيل له، كما أنها خفيفة على المعدة أيضاً، وتقدم على وجبة العشاء، كما أنها من الفطائر الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة للجسم أيضاً، والتي تصلح لفصل الشتاء، حيث تشعر بالدفء، وتمد الجسم بالطاقة، كما تتميز بسهولة تحضيرها حيث لا تتطلب فرن، وبساطة مكوناتها أيضاَ، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطيرة البطاطس بالجبن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطيرة البطاطس بالجبن

تتكون فطيرة البطاطس بالجبن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 حبات بطاطس كبير الحجم مبشور.

2 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز أو القمح.

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زيت نباتي.

200 جم جبنة موزاريلا مقطعة شرائح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطيرة البطاطس بالجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البطاطس المبشور والماء البارد.

ثم نترك البطاطس في الماء البارد لمدة 3 دقائق.

بعد ذلك نصفي البطاطس من الماء جيدا.

ثم نضيف إلى البطاطس الدقيق ونخلطهم جيدا.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البقدونس المفروم ناعم والبيض والملح والفلفل الأسود والبابريكا، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نضيف خليط البيض على خليط البطاطس ونخلطهم جيدا.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها ربع كوب من النباتي.

ثم نفرد فيها نصف كمية خليط البطاطس ونساويه جيدا.

بعد ذلك نوزع فوقه شرائح الجبنة الموزاريلا.

ثم نوزع فوقها الكمية المتبقية من خليط البطاطس ونساويه جيدا.

ثم نغطي المقلاة ونتركها لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 دقائق.

بعد ذلك نرفع الغطاء ونقلب الفطيرة على طبق كبير مسطح.

ثم نرجع الفطيرة للمقلاة مرة ثانية على الجهة الغير ناضجة.

ثم نغطي المقلاة مرة ثانية ونتركها لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 3 دقائق.

بعد ذلك نرفع الفطيرة من على النار.

ثم نقدم فطيرة البطاطس بالجبن في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المكونات

ربع كوب من السكر البني.

ثلث كوب كاتشب.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة شطة.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة ملح.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الكاتشب والسكر البني والخل والعسل الأسود والملح والثوم البودرة والشطة والمستردة البودرة والبابريكا والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيدا.ً بعد ذلك تكون صلصة الباربكيو جاهزة للاستخدام. ثم نقدم صلصة الباربكيو في طبق التقديم مع فطيرة البطاطس بالجبن. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو ونصف من الطماطم مقطع أرباع.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الخل.

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملح (الكمية حسب الرغبة).

٢ ملعقة كبيرة من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير