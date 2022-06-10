بكوبين من الدقيق هتحضري أخلى كوكيز في البيت أحلى من الحلواني

الكوكيز من ألذ أنواع الحلويات حيث يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص كبار وصغار، وجميع من يعشقون تناول الشيكولاتة فهي من الحلويات التي يزداد عليها الطلب في المطاعم ومحلات الحلويات، وهذا بجانب المشروبات الساخنة والباردة ايضا والكثير من الأمهات يرغبون معرفة طريقة عمله في المنزل حتى تلبي رغبات الأسرة، والآن من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة سهلة لعمل الكوكيز.

الكوكيز

الكوكيز من الحلويات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، يمكنك تناولها في الفطور والعشاء ومكوناتها بسيطة لا تكلفك الكثير ولا تستهلك مجهود في تجهيزها، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من السكر الحبيبات.

نصف كوب من الزيت النباتي.

عدد 2 بيضة.

كيس من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كيس بيكنج بودر.

شوكليت شيبس.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الكوكيز في المنزل بكل سهولة حيث أنه من الحلويات المفضلة لدى الكثير، والتي يفضلها عشاق الشيكولاتة من الكبار والصغار وهى طريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت ولا مجهود، والآن إليكم الطريقة بالخطوات وهى كالآتي: