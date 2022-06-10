بكوبين من الدقيق هتحضري أخلى كوكيز في البيت أحلى من الحلواني

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الكوكيز من ألذ أنواع الحلويات حيث يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص كبار وصغار، وجميع من يعشقون تناول الشيكولاتة فهي من الحلويات التي يزداد عليها الطلب في المطاعم ومحلات الحلويات، وهذا بجانب المشروبات الساخنة والباردة ايضا والكثير من الأمهات يرغبون معرفة طريقة عمله في المنزل حتى تلبي رغبات الأسرة، والآن من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة سهلة لعمل الكوكيز.
الكوكيز
الكوكيز من الحلويات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، يمكنك تناولها في الفطور والعشاء ومكوناتها بسيطة لا تكلفك الكثير ولا تستهلك مجهود في تجهيزها، وتتمثل هذه المكونات من التالي:
- 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
- نصف كوب من السكر الحبيبات.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- عدد 2 بيضة.
- كيس من الفانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كيس بيكنج بودر.
- شوكليت شيبس.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الكوكيز في المنزل بكل سهولة حيث أنه من الحلويات المفضلة لدى الكثير، والتي يفضلها عشاق الشيكولاتة من الكبار والصغار وهى طريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت ولا مجهود، والآن إليكم الطريقة بالخطوات وهى كالآتي:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من السكر والسمن والزيت، ويتم ضربهم بالمضرب جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نضع على الخليط السابق البيض والفانيليا مع الضرب جيدا حتى يتلاشى أثر البيض تماما.
- ثم في وعاء آخر نضع كلا من الدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر، ويتم تقليبهم جيدا حتى تتجانس كل المكونات.
- ثم نضع الدقيق ومحتوياته تدريجيا على الخليط السابق مع التقليب الجيد إلى أن يختفي الدقيق.
- بعد ذلك نضع الشوكليت شيبس ويتم تقليبه جيدا مع المكونات.
- نحضر صينية وندهنها بالقليل من الزيت أو نضع ورق زبدة.
- نقوم بوضع كور من الكوكيز في الصينية.
- لابد من مراعاة ترك مسافة بين الكوكيز لأن حجمها سوف يزداد.
- يتم فرد الكور قليلا من الأعلى.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- بعد أن يتم النضج تماما نخرج الصينية من الفرن، ونتركها تبرد حتى لا يتم تكسيره أثناء الحركة.
- يتم وضع الكوكيز في طبق التقديم.
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