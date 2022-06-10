أقوي خلطة لإزالة شعر الوجه والجسم نهائيا بنصف ملعقة ملح في دقائق والشعر سيسقط بدون رجوع

من مطبخك تستطيعين أعداد وصفات طعام وخلطات مميزة للعناية الشخصية، فبعض المكونات تصلح للاستخدام في طهي الطعام وصناعة خلطات للعناية بالبشرة والجسم، ومن الأشياء التي تبحث المرأة عن طريقة طبيعية للتخلص منها إزالة شعر الوجه والجسم بدون ألم، فالكثير منهم تمثل تلك العملية أمراَ شاقاً لهم نظراً لكمية الام التي يتم التعرض لها عند التخلص من الشعر الزائد بالوجه والجسم، ولكن بعد قراءة مقالنا اليوم ودعي الألم للأبد وبمكون منزلي جبار كوني خلطة تساعدك في حل المشكلة والحصول على جسم ناعم وأملس في دقائق معدودة.

أقوى خلطة لإزالة شعر الوجه والجسم بدون ألم

المكون الجبار محور حديثنا اليوم الذي يساعد في انتزاع الشعر الزائد من الجسم وبدون ألم هو الملح، فهو من المكونات المنزلية التي تتواجد بصفة مستمرة داخل المطبخ وله العديد من الاستخدامات الخاصة بالبشرة والجسم، ولتكوين خلطة خاصة بإزالة الشعر يجب دمجه مع بعض المكونات الأخرى للحصول على نتائج فعالة ومرضية خلال وقت قصير وفيما يلي المكونات:

وعاء نظيف

6 ملاعق من الملح الخشن.

5 ملاعق من اللبن العادي.

4 ملاعق من الكركم (الخاص بالبشرة وليس الطعام).

طريقة تحضير وصفة لإزالة شعر الوجه والجسم

يتم تكوين خليط كريمي من خلال مزج ملاً من الملح واللبن والكركم داخل الإناء.

في البداية قبل استخدام الخلطة على الوجه أو الجسم يجب تنظيف المكان جيداً بواسطة الماء والصابون.

يتم توزيع طبقة مناسبة من الكريم على المنطقة المراد إزالة الشعر منها مع التدليك المستمر.نقوم بترك الكريم المحضر على البشرة لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد مرور المدة المذكورة يتم غسل المنطقة بواسطة الماء الفاتر.

للتخلص للأبد من الشعر الزائد ي

للتخلص للأبد من الشعر الزائد ي جب تكرار الوصفة المذكورة أربع مرات في الشهر الواحد.

فوائد استخدام الملح على البشرة