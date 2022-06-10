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تعد البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، وتفضل ربات المنزل التغيير في الحلويات لأفراد عائلتها فتقوم بعمل كيكة البسبوسة التي تعتبر مزيج من الكيكة العادية والبسبوسة، وتعتبر سريعة التحضير ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذلك تقوم بتحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات في الخارج وتحتوي على قيم غذائية مفيدة للصحة والجسم، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة البسبوسة الرائعة. مقادير عمل كيكة البسبوسة بجوز الهند في المنزل كوب واحد من السميد

أربعة من البيض

كوب واحد من الدقيق الأبيض

ثلاث أرباع كوب من الزيت

6 ملاعق كبيرة من الزبادي

نصف كوب من السكر

كوب من جوز الهند

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

ملعقة كبيرة من الخل

فانيليا

رشة ملح

كمية من الشربات مقادير عمل الشربات كوبين من السكر

كوب ونصف من الماء

عصير نصف ليمونة طريقة عمل الشربات نحضر إناء ونضع به الماء والسكر ونقلبهم على نار متوسطة حتى يذوب السكر.

ثم نتركهم حتى يغلوا، ثم نضع عصير الليمون ونترك الخليط حتى يصبح قوامه ثقيل.

نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد. طريقة عمل كيكة البسبوسة بجوز الهند في المنزل أولا نحضر وعاء عميق ونضع به الفانيليا والبيض والخل والملح، ثم نقوم بالخفق جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط هش ويتضاعف.

ثم نضيف السكر مع الاستمرار في الخفق جيدا ونضيف الزيت تدريجيا.

بعد ذلك نضيف الزبادي مع خلط جميع المكونات مع بعضها.

ثم نضيف البيكنج باودر ونصف كمية الدقيق وجوز الهند المبشور والسميد مع الاستمرار في الخلط.

بعد ذلك نضيف باقي كمية الدقيق والسميد وجوز الهند ونخلط المكونات مع بعضها على أقل سرعة.

ثم نحضر صينية مدهونة بالزبدة، ثم نضعها في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نتركها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج جيدا.

نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات وهي ساخنة ونتركها حتى تبرد.

نقطع كيكة البسبوسة ونضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة فجئيهم واعمللهم كيكة البسبوسة بجوز الهند في المنزل بأحلى وأشهى طعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فجئيهم واعمللهم كيكة البسبوسة بجوز الهند في المنزل بأحلى وأشهى طعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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