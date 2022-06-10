حضري كيكة العشر دقائق بكل سهولة في منزلك واستمتعي بأحلى طعم

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طريقة عمل كيكة العشر دقائق هي ما تسأل عنها الكثيرات من ربات البيوت، حيث أن وقت عمل الكيكة حقاً لا يستغرق سوى 10 دقائق فقط في تحضيرها وتكون النتيجة رائعة، فهي سهلة وهشه جدًا ويعشق تناولها الكثيرين وذلك لكونها من ألذ أنواع الكيكات الإسفنجية، كيكة الـ 10 دقائق عبارة عن كيكة إسفنجية بدون فرن يتم تغطيتها بصوص الشوكولاتة اللذيذ، وفيما يلي سوف نعرض لكم مكونات عمل كيكة العشر دقائق وطريقة تحضيرها بكل سهولة. طريقة عمل كيكة العشر دقائق المكونات عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض المخصص للمخبوزات.

سوف نحتاج إلى 4 بيضات، ويفضل أن يكونوا بنفس درجة حرارة الغرفة.

مقدار نصف كوب من الزيت.

سوف نحتاج إلى نصف كوب من الماء الدافئ، ويعد هذا المكون هو السر في نجاح قوام الكيك الإسفنجي.

واحد كوب ونصف من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانليا.

واحد ملعقة ذات حجم كبير من البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقة واحدة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

وللتزيين نحتاج شوكولاتة بيضاء وشيكولاته غامقة تم إذابتها أو نوتيلا على حسب المتوفر.

قطع شيكولاته مبشورة. طريقة عمل كيكة العشر دقائق في البداية نقوم بإحضار وعاء ذات حجم مناسب، ثم يخلط به كافة المكونات الجافة مع بعضها البعض، وتلك المكونات هي البيكنج بودر والدقيق والكاكاو.

نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع بداخله السكر والبيض والفانيليا والسكر، وباستخدام المضرب الكهربائي على السرعة العالية نقوم بخلط كافة المكونات حتى يصير القوام هش وذات ولون فاتح.

عد ذلك نقوم بعدها بإضافة الزيت والماء الدافئ.

ثم نضيف فوق الخليط ملعقة ذات حجم صغير من النسكافية، وهذه الخطوة اختيارية على حسب الرغبة.

يتم الاستمرار في الخفق، وذلك لمدة دقيقة واحدة.

يتم نخل الدقيق المكونات الجافة فوق ذلك الخليط، بعدها يتم تقليب كافة المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، ويخفق الخليط على السرعة المنخفضة بالمضرب الكهربائي، وذلك حتى يتم مزج الدقيق بشكل كامل مع باقي المكونات.

في طاسة مضادة للالتصاق يتم دهنها بالسمن، نقوم بصب الخليط بداخلها، ثم توضع على النار ذات درجة الحرارة المتوسطة لمدة عشر دقائق فقط.

بعد ذلك يتم رفع الطاسة من فوق النار وتترك حتى تبرد تماماً، ثم يتم صب الشيكولاته المذابة فوقها، وذلك ليكون نصف الكمية مغطى بشيكولاته بيضاء والنصف الآخر مغطى بشيكولاته غامقة.

ثم يتم تزينها بقطع الشيكولاته المبشورة.

تقطع وتقدم في أطباق التقديم وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة حضري كيكة العشر دقائق بكل سهولة في منزلك واستمتعي بأحلى طعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري كيكة العشر دقائق بكل سهولة في منزلك واستمتعي بأحلى طعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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