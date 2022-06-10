نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة المحترفين اعملي مخلل البصل في المنزل بأسهل الطرق في المقال التالي

بحث العديد من الأشخاص عن كيفية عمل مخلل البصل يفي المنزل، واسهل الطرق توفيراً للمال وللوقت حيث يعد من أهم الموجودة في المخللات بل من الأنواع الرئيسية التي يحبها الكثير من الأشخاص، حيث يتميز بطعم الفريد من نوعه وطعم شهي ورائحة مميزة أيضاً، كما يوجد له الكثير من الفوائد التي تساعد للجهاز الهضمي كما يستطيع علاج بعض الأمراض، فيمكن أن تقوم ربات البيوت بتحضيره بكل سهوله بجانب أقل الإمكانية المتاحة داخل المنزل، حيث تعددت طرق عمله في جميع الدول العربية فلكل دولة طريقة خاصة بها تعطيها طعم رائع ومميز فسوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل مخلل البصل. مكونات عمل مخلل البصل في المنزل كيلو جرام من البصل ويجب أن يكون صغير الحجم.

كوب كبير من الملح الأبيض.

كوب كبير من الخل الأبيض.

ربع معلقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف معلقة كبيرة من البهارات الخاصة بمخلل البصل.

نصف معلقة كبيرة الفلفل الأسود. طريقة تحضير مكونات بصل المخلل في المنزل وسيتم شرحها خطوة بخطوة في البداية نقوم بإحضار وعاء زجاجي مناسب أو وعاء بلاستيك شفاف ويجب أن يكون محكم الغلق.

نقوم بوضع البصل داخل الوعاء الذي قمنا بتحضير في الخطوة السابقة.

نبدأ في وضع الملح فوق البصل حتى يقوم بتغطية بالكامل.

نقوم بإحضار الماء المناسب وذلك بحسب حجم البرطمان لتغطية البصل ونقوم بوضعه فوق البصل.

يتم ترك الوعاء بالجانب لمدة تصل إلى ٤٨ ساعة لكي تساعد الخطوة التالية.

نأتي بالبصل ونقوم بإخراجه ونزع القشرة الخارجية به ثم نقوم بغسله تحت الماء جيداً للتخلص من جميع الشوائب.

نقوم بنقع البصل تحت الماء ساخن لمدة تصل إلى خمس دقائق ثم نقوم بتصفية البصل من المال تماماً.

نأتي بالبصل ونقوم بوضعه داخل برطمان زجاج محكم الغلق نظيف.

نقوم بإحضار وعاء ونضع بداخله جميع المكونات الباقية، ويتم وضعه على نار هادئة حتى تتم عملية الغليان.

نقوم بإضافة الخليط الذي قمنا بغليانه إلى البصل حتى يغطيه بالكامل ثم نغلق الوعاء جيداً.

يمكن أن نقوم بإخراجه بعد مرور سبع أيام من تحضيره. عمر شويل - جدة بطريقة المحترفين اعملي مخلل البصل في المنزل بأسهل الطرق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة المحترفين اعملي مخلل البصل في المنزل بأسهل الطرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.