للعرايس.. مقشر الجلسرين وماء الورد للتخلص من الرؤوس السوداء والنمش والبقع الداكنة هيخليكي قمر 14

شراء الأخرى الرخيصة الضارة بالبشرة على المدى البعيد، فمن خلال مكونات بسيطة يمكنك التخلص من البثور السوداء والكلف والجلد الميت وتقشير الوجه، ويعد الجلسرين وماء الورد هي أهم المكونات الخاص بوصفة اليوم للتقشير نظراً للفوائد المتعددة لكلا المكونين التي سنتعرف عليها خلال مقالنا اليوم، وطريقة تحضير ماسك التقشير خطوة بخطوة وبالتفصيل فقط تابعي السطور التالية.

مقشر الجلسرين وماء الورد للتخلص من البثور والجلد الميت

للحصول على بشرة بيضاء خالية تماماً من عيوب البشرة مثل الكلف والبثور السوداء وتلك الأمور التي تؤرق كل فتاة وسيدة، يمكنك صنع كريم منزلي لتقشير الوجه حيث لابد من عمل تقشير طبيعي للوجه مرتين خلال الأسبوع الواحد من خلال المكونات التالية:

½ كزب جلسرين.

½ كوب ماء ورد.

ملعقتان من القهوة.

½ كوب زيت ورد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

تحضير مقشر الجلسرين وماء الورد بالبيت

تلك الوصفة مهمتها في المقام الأول القضاء على الكلف والبثور السوداء بالإضافة إلى التفتيح الطبيعي وتساعد على ترطيب البشرة، وفيما يلي الخطوات التحضير:

يتم مزج كلاً من الجلسرين وماء الورد والقهوة وزيت الورد وعصير الليمون معاً حتى نحصل على خليط متجانس.

يتم توزيع كمية مناسبة منه على كامل الوجه والرقبة واليدين أيضاً.

تدليك البشرة بحركات دائرية لمدة خمس دقائق.

بعد مرور تلت ساعة يتم غسل البشرة بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة.

بعد مرور تلت ساعة يتم غسل البشرة بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة. يجب الاحتفاظ بباقي الكمية بالثلاجة لحين الرجوع لها مرة أخرى.

للتخلص من طبقات الجلد الميت بالبشرة أول بأول يتم استخدام المقشر مرتين في الأسبوع.

أهمية الجلسرين وماء الورد للبشرة