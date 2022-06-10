نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأحدث إطلاله.. اصبغي شعرك في المنزل باللون الأشقر الرمادي بكل سهولة في المقال التالي
صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي، يعتبر تغيير لون الشعر حلم كل فتاة، حيث ترغب باستمرار في التجديد وبأنها تظهر بلوك مميز وجذاب، ويعتبر شعر الفتاة من أهم مميزاتها جمالها والتي يجعلها في شكل جميل ورائع، لذلك يوجد العديد من ألوان الصبغات لكي تناسب الجميع، ومن المعروف أن هناك عدد كبير من الفتيات يجهلن طريقة استخدام الصبغة الصحيحة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي.
صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي
يمكنك معرفة طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي من خلال الآتي، فيمكنك صبغ الشعر في المنزل بكافة الألوان العصرية بدلاً من الذهاب لصالون التجميل ودفع مبالغ باهظة في الكوافيرات، فيمكن صبغ الشعر في المنزل بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات.
المكونات:
- علبتين من صبغة الشعر باللون الأشقر الطبيعي.
- علبة واحدة من صبغة الأشقر الرمادي.
- فرشاة خاصة بالصبغة.
- فازلين.
- قطعة من القماش الجافة.
- وعاء.
- مشط.
- جوانتي.
- قبعة بلاستيكية.
- ماسك شعر.
- بلسم للشعر.
- شامبو مناسب لنوع الشعر.
طريقة الاستخدام
تتمثل طريقة وضع صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي من خلال الخطوات التالية:
- نقوم في بداية الأمر بارتداء ملابس قديمة لكي لا تتأثر بصبغة الشعر.
- نحضر وعاء ونقوم بتفريغ علب الصبغة ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح الخليط متجانس.
- ومن المهم وضع جزء من الصبغة على خصلة من الشعر لكي تعرفي الوقت المناسب للحصول على اللون المطلوب.
- قومي بتسريح شعرك وتقسيم إلى أربع أجزاء.
- ثم قومي أيضاً بوضع الفازلين على أعلى الوجه والرقبة والأذنين من أجل عدم تأثيرهم بلون الصبغة.
- ارتدي الجوانتي وضعي الصبغة على أجزاء الشعر بداية من الأسفل إلى الأعلى مع مراعاة البدء عن الجذور.
- قومي بوضع القبعة البلاستيكية وترك الصبغة على الشعر لمدة ثلث ساعة.
- أنظري إلى لون الصبغة ثم اتركيها لمدة 45 دقيقة حتى تحصلي على اللون المطلوب.
- اغسلي شعرك بعد ذلك بالشامبو المناسب للون الصبغة، ثم ضعي البلسم واتركيه لعدة دقائق.
- يغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر.
- يفضل عدم غسل الشعر لمدة يومين.
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