لأحدث إطلاله.. اصبغي شعرك في المنزل باللون الأشقر الرمادي بكل سهولة

صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي، يعتبر تغيير لون الشعر حلم كل فتاة، حيث ترغب باستمرار في التجديد وبأنها تظهر بلوك مميز وجذاب، ويعتبر شعر الفتاة من أهم مميزاتها جمالها والتي يجعلها في شكل جميل ورائع، لذلك يوجد العديد من ألوان الصبغات لكي تناسب الجميع، ومن المعروف أن هناك عدد كبير من الفتيات يجهلن طريقة استخدام الصبغة الصحيحة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي.

صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي

يمكنك معرفة طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي من خلال الآتي، فيمكنك صبغ الشعر في المنزل بكافة الألوان العصرية بدلاً من الذهاب لصالون التجميل ودفع مبالغ باهظة في الكوافيرات، فيمكن صبغ الشعر في المنزل بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات.

المكونات:

علبتين من صبغة الشعر باللون الأشقر الطبيعي.

علبة واحدة من صبغة الأشقر الرمادي.

فرشاة خاصة بالصبغة.

فازلين.

قطعة من القماش الجافة.

وعاء.

مشط.

جوانتي.

قبعة بلاستيكية.

ماسك شعر.

بلسم للشعر.

شامبو مناسب لنوع الشعر.

طريقة الاستخدام

تتمثل طريقة وضع صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي من خلال الخطوات التالية: