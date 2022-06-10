ملعقة فازلين واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

إزالة الشعر بالفازلين، تريد جميع الفتيات توديع شعر الجسم بالكامل إلى الأبد، فهو من الأمور التي تسبب الحرج للفتيات عن ارتداء الملابس الصيفية أو الخروج إلى العمل في فصل الصيف، حيث يزيد من انبعاث الروائح الكريهة من الجسم، لذا تحاول الفتيات إزالته من خلال استخدام الطرق العادية مثل شفرات الحلاقة و السويت والشمع وكريمات إزالة الشعر، ولكن معظم هذه الأدوات تسبب آلام شديدة في البشرة عند استخدامها، كما أن الاعتماد على إزالة الشعر بأجهزة الليزر أمر مكلف، لذا سوف نوضح لكم طريقة تحضير وصفة إزالة الشعر بالفازلين.

مكونات تحضير وصفة إزالة الشعر بالفازلين

إزالة شعر الجسم للفتيات أمر ضروري حفاظاً على نعومة بشرتها وجمالها، وكذلك للحفاظ على النظافة الشخصية وزيادة نعومة وإشراق البشرة، ويساعد الفازلين على ترطيب البشرة الجافة وزيادة نعومها وجمالها، كما يمكن استخدامه في إزالة شعر الجسم الزائد بطريقة سهلة وغير مؤلمة، وخاصة لأنه من المكونات الطبيعية الخالية من أي مواد كيميائية، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

1 ملعقة من الدقيق كبيرة.

ملعقتين من الحليب البودرة.

طريقة تحضير وصفة إزالة الشعر بالفازلين

يمنح الفازلين البشرة نعومة وجمال وبياض، حيث يزيل شعر الجسم الزائد، كما يساعد على إزالة تشققات البشرة و أي خلايا ميتة، وتستخدم هذه الوصفة السحرية في التخلص من شعر الوجه أو تحت الإبط بدون الشعور بأي آلام، ويمكنك استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق ومسحوق الكركم والحليب البودرة ونقلب جميع المكونات.

بعدها يتم إضافة الفازلين ونقلب حتى يتم التجانس.

نوزع الخليط في اتجاه شعر الجسم.

نترك الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة حتى يصبح متماسك.

نشد الخليط من على البشرة عكس اتجاه الشعر.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

فوائد الفازلين للبشرة